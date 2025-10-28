李政宰&林智妍&金智勋&徐智慧亮相新剧《讨厌的爱情》发布会，谈「18岁年龄差」导演喊话「目标收视30%」！

tvN全新月火剧《讨厌的爱情》於10月28日下午举行线上制作发表会，导演金佳蓝、主演李政宰、林智妍、金智勋、徐智慧等人出席，分享拍摄幕后与角色心得。

李政宰在剧中饰演演员「任现峻」，虽然因作品成功而被定型为「正直警察」专业户，但真正梦想是成为「爱情片职人」。 《鱿鱼游戏》后久违回归电视剧的他笑言：「是林智妍推荐我出演的，感谢她让我参与这样优秀的作品。 拍完上一部作品后，一直想挑战更轻松明快的题材，刚好有这个契机就立刻接下了。」



林智妍饰演从政治部调职到娱乐线的记者「魏正信」，原本对大众文化不感兴趣，因工作与任现峻产生交集后，逐渐感受到他的魅力。 她表示：「之前多演比较沉重或经历苦难的角色，这次想尝试符合我年纪、节奏轻快又愉快的作品。」



两人相差18岁的年龄差在公开后引发热议，对此李政宰笑说：「虽然年龄差距不小，但林智妍经常欺负我。」林智妍也回应：「比起和同龄演员合作，他让我更自在。」



金智勋饰演杂志社长、财阀三代「李在亨」，徐智慧饰演杂志娱乐部部长、李在亨的前女友「尹华英」：







导演金佳蓝介绍，《讨厌的爱情》是一部融合时代剧、动作、惊悚、浪漫与喜剧元素的综合型作品，其中喜剧色彩最为突出。 她表示：「我想打破『爱情永远浪漫可爱』的刻板印象，展现从厌恶、理解到相爱的过程。」当被问及收视目标时，金导演自信回答：「30%。 想写下tvN的新纪录！」

《讨厌的爱情》讲述失去初心的国民演员与坚守正义的娱乐记者之间的互动与成长，融合「口舌战」、「真相直击」与「偏见破除」等元素，将於11月3日晚间8点50分首播，海外OTT平台通过Prime Video公开。

