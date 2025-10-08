《暴君的厨师》热度不减！李彩玟夺10月演员品牌评价冠军，宋承宪、李英爱紧追其后

tvN人气剧《暴君的厨师》热播带动主演人气飙升，其中饰演「燕熙君李献」的演员李彩玟登上10月电视剧演员品牌评价榜首，展现强大话题号召力。 宋承宪与李英爱分列第二、三名。

韩国企业评价研究所以2025年9月7日至10月7日期间播出的电视剧为对象，分析其中100名演员的品牌大数据逾1亿零126万笔，从品牌参与量、媒体曝光量、观众互动量与社群互动量四大面向进行评价。 与9月相比，整体数据增加约23.88%，显示观众关注度明显上升。

其中，《暴君的厨师》男主角李彩玟以品牌参与指数2,111,967、媒体指数1,541,157、沟通指数2,072,977与社群指数2,491,556，综合获得品牌评价指数8,217,657分，稳居冠军。



第二名是《金子般我的明星》男主角宋承宪（3,919,557分），第三名是《恩秀的好日子》女主角李英爱（3,549,119分）。 其后依序为《百次的回忆》辛睿恩、《暴风圈》全智贤等。





研究所所长具昌焕指出：「本次分析显示，李彩玟品牌相关的大数据分析以『热演』『再创造』『多样性』等为主，关联词以『暴君的厨师』『李献』『无可取代的演员』等为主，整体正面评价达93.75%。」

此外，品牌评价分析以参与度、媒体关注度、观众互动及社群扩散度为主要评估依据，综合计算出品牌价值指数，是衡量演员人气与品牌影响力的重要指标。

