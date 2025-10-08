TWICE征服Billboard主榜！连续13周「Hot 100」上榜，出道10周年人气更火热

人气女团TWICE在美国Billboard主榜「Hot 100」上连续13周占有一席之地，展现惊人的长期人气。



根据美国Billboard於公开的最新榜单，TWICE第14张迷你专辑《STRATEGY》主打曲〈Strategy〉(feat. 梅根尤物) 排名第66位，及Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》OST原声带收录曲、由成员定延、志效、彩瑛演唱的〈TAKEDOWN〉则位居第63位。两首歌曲分别自7月19日与8月2日首次进入「Hot 100」后，已连续11周与13周榜上有名。



迎来出道10周年的TWICE，正透过世界巡演、新专辑与粉丝见面会跟全球粉丝共度充满意义的幸福时光。她们的第六次世界巡回「THIS IS FOR」共涵盖全球42个地区、56场演出，创下历代最大规模的纪录。



此外，TWICE将於10日午后1时推出10周年特别专辑《TEN: The Story Goes On》与主打歌〈ME+YOU〉；18日下午5时则会在首尔高丽大学体育馆举办粉丝见面会「10VE UNIVERSE」。接著20日，纪录她们成长历程的回顾电影《ONE IN A MILL10N》将自CGV起，陆续於全球上映，令粉丝们相当期待。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

