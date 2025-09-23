Viu原创韩剧《我的青春》高潮反转！！宋仲基身患绝症鼻血狂流，海妍CP再临危机

由宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）主演的Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》最新剧情迎来高潮反转！千瑀嬉终於确认自己的心意，打算和旧爱宋仲基再续前缘，此时宋仲基却患上顽疾！接下来为你整理五大看点，香港观众即可到Viu紧贴剧集最新进度。

1. 揭开鲜于海身患暗病

承接上集发展，鲜于海（宋仲基饰）和成济妍（千瑀嬉饰）在小岛情不自禁拥吻后，鲜于海乘胜追击提出交往请求，成济妍却建议双方再仔细考虑；不同於成济妍的小心翼翼，鲜于海坦诚面对自己的感情，又向好友建鲁哥（尹炳熙饰）表示决心牢牢抓住济妍，弥补曾经错过的遗憾。此时建鲁哥关心鲜于海的抽血结果，叮嘱他一定要认真对待每一次检查；其后他更接到医院通知，指其验血报告异常，暗示鲜于海身体抱恙，需要定期追踪！看到这里，观众都不禁慨叹：「该不会又要看到绝症了吗？」、「很希望见证美好结局」、「难得宋仲基再演恋爱剧种」。



2.成济妍&鲜于海小学渊源

鲜于海抑压不住对成济妍的思念，邀约对方看电影，二人吃饭时成济妍询问男方会否怀念演戏的感觉，原来成济妍早在小学时就在补习班见过鲜于海，她还因为出於崇拜送上一束鲜花，却被鲜于海马上丢掉！鲜于海已经忘记了这件事，又解释当时忙著进出医院，成济妍转而关心起他的身体，鲜于海避开话题；约会后鲜于海送花给济妍，并道歉当年没有能力接受成济妍的心意，导致两人遗憾错过，如今他想珍惜重逢的缘分，成济妍婉拒了他的心意，鲜于海希望自己能够成为女方最好的朋友，有网友坦言人生就如演戏，最爱往往不在身边。



3.泰琳&锡柱微妙发展

毛泰琳（李宙明饰）想起高中时和金锡柱（徐志焄饰）的往事，当时她在天台散心，耳边突然传来一则广播，作为「声控」的她随即被这把浑厚的声线吸引；稍后她和锡柱被选为校服模特儿，二人打招呼时她马上认出这个声音，更一心留神差点跌到，幸得锡柱及时拯救；锡柱也忆起两人的高中点滴，陷入沉思。泰琳打算自立门户，却被代表告知可能遭到冷藏，她心烦之际又再遇上锡柱，两人发生争吵，但是泰琳从鲜于海口中得知锡柱有相亲对象时，又显得心情复杂。不少网友认为琳柱CP极有恋爱感觉：「最期待他们这一对」、「李宙明很有初恋相」，因此格外期待他们的感情发展。



4.成济妍无法按捺心意

晚上成济妍阅读鲜于海的书，意外发现其中一个故事就是老板开会时提及的年度重点项目，翌日老板大发雷霆，原来这则故事的原作版权已经过期，更没有人能够找到作者陈武莹，成济妍自告奋勇揽下工作，随后找到鲜于海说明相关情况，鲜于海痛快答应延长版权，全因他对成济妍百分百信任。翌日成济妍听见同事重提鲜于海的不实报道，於是按捺不住几乎与人发生肢体冲突，关键时刻鲜于海突然现身制止同事，及时为成济妍解围。成济妍原以为自己能够对感情视而不见，殊不知已经悄悄对鲜于海动心，更在练习剑道时还出现鲜于海露肩的幻觉，她再也无法当作甚么事都没发生！这也唤起了不少观众对於初恋的回忆，「最爱还是无法到最后」、「无法抑制自己的心痛」，令人无法忘却恋爱的痛楚。



5.鲜于海逐渐步向死亡？

鲜于海被医生告知确诊「类淀粉沉积症」，医生更断言无法判断淀粉沉积在哪个器官，目前案例少所以说不准，患者有机会存活十年、也有可能明天就死！失落的他回到花店，鼓起勇气的成济妍直球告白，鲜于海悲伤的心情瞬间变得明媚。但是在下集预告中，鲜于海无法控制手震，还止不住鼻血直流，他对成济妍说：「看来我们不能再见了。」两人在雨中不欢而散！许多网友对於结尾都感到大为震惊，纷纷讨论：「又要去到绝症吗？」、「看到宋仲基流血不止真的忍不住！」想知道这对小情侣能否克服困难迎来大团圆结局？两人又会否上演「第八集甜蜜定律」？观众记得星期五晚到Viu收看《我的青春》，亲自见证剧集走向！



