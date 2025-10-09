《Kpop 猎魔女团》HUNTR/X真人原唱登美国《吉米A咖秀》引爆关注！网赞：感动到哭、狂起鸡皮疙瘩

Netflix 热门动画《Kpop 猎魔女团》的热潮持续延烧，为OST〈GOLDEN〉献声的3位原唱歌手受邀登上全球舞台，现场演唱展现出压倒性的超强实力。

美国 NBC 经典节目《吉米A咖秀》（主持人：Jimmy Fallon/吉米法伦）邀请到了电影中女团HUNTR/X的3位原唱——Ejae（鲁米）、Audrey Nuna（米拉）、Rei Ami（佐依）。三人以完美合声演唱了爆红神曲〈GOLDEN〉，引发现场观众热烈掌声。





主持人吉米法伦介绍她们为「带来冠军神曲舞台的歌手」，现场气氛高涨。三人化身动画中虚拟女团「HUNTR/X」的形象前展开表演。



扎实的歌唱实力令人惊艳。特别是Ejae（鲁米）完美消化高音部分，身旁Audrey Nuna（米拉）和Rei Ami（佐依）也展现稳定唱功，完美配合。尽管这是三人的首场现场演出，却展现了绝佳的默契。全球乐迷纷纷赞叹「低音、和声都无可挑剔，堪称历代级的完美舞台」、「我从开头就狂起鸡皮疙瘩」、「真的感动到让人好想哭」、「K-pop又跨出了一大步」、「真人的live完全就是next level」。



访谈中，主持人祝贺她们的成功并热情迎接，还笑称：「从彩排开始，录影棚就被挤满了，我以为披头四来了呢！」三位歌手表示：「我们仍觉得难以置信，就像梦一样。每次都得想新的形容词来形容这份感觉——像是惊艳、美丽、震撼。」

Rei Ami（佐依）更回忆道：「看到一位 5 岁小孩高声唱著〈GOLDEN〉的时候，我眼泪都快流下来了。」



Audrey Nuna（米拉）则透露：「我从首映会一开始就哭了，特别是在紫菜包饭那一幕。小时候带紫菜包饭去学校，会怕被人笑，总是躲起来吃。当看到那段故事被搬上大银幕，真的觉得世界变了。」她补充说：「我想很多韩裔美国人都会感同身受。」





三位歌手目前在美国人气高涨，陆续收到多个节目邀约。她们所演唱的〈GOLDEN〉依然稳居排行榜顶端。根据 Billboard 最新榜单，该曲蝉联主榜「Hot 100」第1名，已连续 8 周夺冠。



在 Billboard「Hot 100」上连续 8 周以上登顶的 K-pop 歌曲，仅有 BTS 的〈Butter〉（10周）与〈GOLDEN〉。〈GOLDEN〉自第81名入榜以来，已连续15周留在榜上。





Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻