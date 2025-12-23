这部真的有毒会想追！从迷妹到律师只差一条命案？《偶像疯子》粉丝律师救本命：欧巴，你的清白我来守护

一开场就高能！全新韩剧《偶像疯子》（《아이돌아이》）昨晚（22日）在ENA频道首播，由「少女时代」秀英与男星金宰永主演，剧情描述一位王牌女律师，某天发现自己得为「本命偶像」杀人案辩护，粉丝与偶像的关系瞬间变成「嫌疑犯与律师」，展开一场既刺激又心动的「 无罪证明罗曼史」！

根据尼尔森韩国数据，首集全国收视率为1.9%，首都圈为1.8%，以ENA过往戏剧表现来看算是平稳开局，但剧情张力、角色设定和话题度完全不低，被不少韩剧迷点名是「低调但很有后劲」的新剧。

22日首播就丢出超强钩子——当红偶像一觉醒来，躺在队长尸体旁边，直接变成杀人嫌疑犯，而替他辩护的人，竟然是追了他11年的死忠粉丝！秀英饰演的王牌律师「孟世娜」，表面上是追求真相的明星律师，私底下却是出道11年的男团「Gold Boys」成员「都来益」（金宰永 饰）的狂热铁粉。然而，舞台上闪闪发光的偶像，私底下却因私生饭骚扰、团队不和等问题，饱受恐慌症所苦。 某天，都来益与团队队长喝酒后，醒来竟发现队长已成冰冷尸体，而自己浑身是血倒在旁边，瞬间沦为杀人最大嫌疑犯。



命运让孟世娜接到了这个案子。 在律师会面室里，她见到的不是萤光幕上的偶像，而是憔悴又绝望的嫌疑犯。 从「想见本命一面」的梦幻日常，到必须为他的清白而战，两人「史上最冲击」的初次见面，让首集结尾充满爆点。

这是秀英首次挑战「偶像狂粉」角色，她坦言演戏时常常想起自己的粉丝：「对我来说，粉丝是即使我发生什么事，也会100%完全相信我的存在。」她在剧中完美切换「专业律师」与「眼冒爱心小粉丝」的模式，演技获得好评。而金宰永也将偶像光环下的阴暗面诠释得细腻到位，两人之间从崇拜、信任到被迫绑在一起的命运感，化学反应十足。



为什么推荐追这部？

1. 设定新奇带感：不再是普通律师剧或爱情剧，而是「粉丝vs偶像」在法庭内外并肩作战，既有悬疑推理，又有暗涌的情愫。

2. 角色反差超大：秀英一下是气场全开的律师，一下是看到偶像会捂嘴尖叫的迷妹，金宰永则是从顶级偶像沦落为阶下囚，演技看点满满。

3. 节奏明快，首集就爆点：私生饭冲突、团队内哄、杀人案发生、两人戏剧性会面，完全没有废戏，结尾断在让人心痒的地方。

4. 「无罪证明罗曼史」新梗：要如何一边找证据洗刷冤屈，一边压抑对「本命」的心动？ 这种关系的张力让人超好奇后续。

喜欢新鲜设定、律政悬疑混搭偶像罗曼史的观众，这部绝对可以放入必追清单！一起见证「最强粉丝」如何拯救落入深渊的偶像吧！

《偶像疯子》於12月22日起逢星期一、二晚上10点半在Viu上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

