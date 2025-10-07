演员拍哭戏专注力太强！《暴君的厨师》李彩玟哽咽「指挥」导演、润娥含泪看舞，姜汉娜自我催眠「地上没蟑螂...」

由润娥、李彩玟等主演的漫改穿越剧《暴君的厨师》播毕至今已逾一周，话题热度仍居高不下。除了剧情本身的吸引力，几位演员的精湛演技也功不可没。其中几场在观众间讨论度极高的戏份，竟有意想不到的幕后故事，令人感叹不愧是专业演员。

李彩玟边哭边与导演沟通，以实力战胜担忧

第4集中，李献独自借酒浇愁，让待令熟手送上下酒菜，却突然将她拉入怀中同卧，情不自禁落泪并深情一吻。开拍前，李彩玟觉得从说出台词到流泪的时间太短，担心情绪难以酝酿；但实际拍摄时，他很快进入状态，完美完成多角度的落泪镜头。导演喊「Cut」后，李彩玟才发现自己不小心把眼泪滴到润娥脸上，不停地说「对不起」。



在最后一集中，李献眼睁睁看著延志永离去，只能痛哭撕扯《望云录》。排练时导演细心指导如何抓书配合CG后制角度，气氛十分轻松。然而正式开拍后，李彩玟完全投入角色情绪，当工作人员喊「Ready~」准备开机时，他哽咽著挥手说「稍等一下」，继续让情绪更加澎湃。即使面对灯光、机器噪音与打板，李彩玟都丝毫不受影响，专注力令人佩服。由於最后两集的戏份频繁用嗓，李彩玟声带出现结节、气管脆弱易感冒，直到播出结束仍未完全康复。



润娥观赏处容舞悲伤落泪

第10集中，李献戴上面具、穿上华丽衣衫，为延志永献舞「处容舞」。延志永回想与王相处的点滴，想到即将分别的命运，神情满是惆怅。当时许多观众惊讶润娥能在观看这支舞和一脸笑容的面具时仍维持情绪稳定，称这场戏难度极高。润娥事后回忆：「想到或许这就是最后一次见面，真的很悲伤。」



姜汉娜与满地蟑螂同拍感情戏，靠自我催眠撑住

姜汉娜饰演的姜漠珠心狠手辣、为达目的不择手段，唯独对手下秋月真心相待，被观众昵称为「甜心变态」。剧中她探视被囚的秋月，不认她受苦而亲手送她离去，首次流露真切悲伤。实际拍摄时，铺在地上的稻草里有很多像蟑螂的黑色虫子四处乱爬，姜汉娜一度想像它们爬进裙摆，但为了不出戏只能强忍恐惧，自我催眠：「这里没有蟑螂！这是感情戏，要专心！」



其实这个「牢房」正是延志永初入宫时殿下赐住的地方，润娥也在此拍过多场戏。有一幕她晕倒在地时，虫子甚至爬到她身上，润娥咬牙坚持不动，直到导演喊「Cut」才尖叫「啊啊啊啊~~」。看完这些幕后花絮，真的让人对拍古装剧的演员更加敬佩！



