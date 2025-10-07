演員拍哭戲專注力太強！《暴君的廚師》李彩玟哽咽「指揮」導演、潤娥含淚看舞，姜漢娜自我催眠「地上沒蟑螂...」

由潤娥、李彩玟等主演的漫改穿越劇《暴君的廚師》播畢至今已逾一週，話題熱度仍居高不下。除了劇情本身的吸引力，幾位演員的精湛演技也功不可沒。其中幾場在觀眾間討論度極高的戲份，竟有意想不到的幕後故事，令人感嘆不愧是專業演員。

李彩玟邊哭邊與導演溝通，以實力戰勝擔憂

第4集中，李獻獨自借酒澆愁，讓待令熟手送上下酒菜，卻突然將她拉入懷中同臥，情不自禁落淚並深情一吻。開拍前，李彩玟覺得從說出台詞到流淚的時間太短，擔心情緒難以醞釀；但實際拍攝時，他很快進入狀態，完美完成多角度的落淚鏡頭。導演喊「Cut」後，李彩玟才發現自己不小心把眼淚滴到潤娥臉上，不停地說「對不起」。



在最後一集中，李獻眼睜睜看著延志永離去，只能痛哭撕扯《望雲錄》。排練時導演細心指導如何抓書配合CG後製角度，氣氛十分輕鬆。然而正式開拍後，李彩玟完全投入角色情緒，當工作人員喊「Ready~」準備開機時，他哽咽著揮手說「稍等一下」，繼續讓情緒更加澎湃。即使面對燈光、機器噪音與打板，李彩玟都絲毫不受影響，專注力令人佩服。由於最後兩集的戲份頻繁用嗓，李彩玟聲帶出現結節、氣管脆弱易感冒，直到播出結束仍未完全康復。



潤娥觀賞處容舞悲傷落淚

第10集中，李獻戴上面具、穿上華麗衣衫，為延志永獻舞「處容舞」。延志永回想與王相處的點滴，想到即將分別的命運，神情滿是惆悵。當時許多觀眾驚訝潤娥能在觀看這支舞和一臉笑容的面具時仍維持情緒穩定，稱這場戲難度極高。潤娥事後回憶：「想到或許這就是最後一次見面，真的很悲傷。」



姜漢娜與滿地蟑螂同拍感情戲，靠自我催眠撐住

姜漢娜飾演的姜漠珠心狠手辣、為達目的不擇手段，唯獨對手下秋月真心相待，被觀眾暱稱為「甜心變態」。劇中她探視被囚的秋月，不認她受苦而親手送她離去，首次流露真切悲傷。實際拍攝時，鋪在地上的稻草裡有很多像蟑螂的黑色蟲子四處亂爬，姜漢娜一度想像牠們爬進裙擺，但為了不出戲只能強忍恐懼，自我催眠：「這裡沒有蟑螂！這是感情戲，要專心！」



其實這個「牢房」正是延志永初入宮時殿下賜住的地方，潤娥也在此拍過多場戲。有一幕她暈倒在地時，蟲子甚至爬到她身上，潤娥咬牙堅持不動，直到導演喊「Cut」才尖叫「啊啊啊啊~~」。看完這些幕後花絮，真的讓人對拍古裝劇的演員更加敬佩！



