《只是藉口》气质演员柳演锡出身书香世家 自曝因一部电影帮每位家人取特殊搞笑外号

YT线上频道节目《只是藉口》在日前公开的中秋节特辑中邀请到演员柳演锡以及车太铉作客，柳演锡近期更是参与了朴赞郁导演的新作《徵人启弑》演出，并饰演一位帅气年轻的牙医师，对於李秉宪的家庭生活产生不小威胁。

当日节目中也有PPL广告置入的商品，是甜米露。柳演锡一看见甜米露就相当开心，并说自己真的非常的喜欢甜米露，而他的粉丝俱乐部社群也以甜米露命名，粉丝们也都在网路上自称是「喜欢甜米露的孩子们」。



而他也提到自己在家里也爱替家人取外号，譬如有部老电影叫做《与狼共舞》，电影中有提到取印地安式名字的部分，柳演锡看了之后决定替自己的家人都一一取了非常有趣的印地安名字。他也举例说明，例如母亲在晚上习惯很早睡，但却会突然在晚间10点或11点醒来，还吃了宵夜，所以他为母亲取的外号是「夜里吃的饭」。父亲则是喜爱吃饭时搭配酒，所以称他为「喝烧酒的教授」，柳演锡也不忘强调父亲是真正的大学教授。



柳演锡告诉大家父亲是工科大学教授，母亲则是画家出身，就连哥哥也是数学讲师，他也为当时脚部骨折受伤的哥哥取外号为「杵著拐杖站起来」，而因为自己太喜欢甜米露，所以自己则取名为「吃了甜米露摔一跤」引发全场大笑。车太铉听了则是羡慕柳演锡与家人感情和睦，毕竟这是感情不错的家人间才会这样相互开玩笑的。



