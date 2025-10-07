SEVENTEEN小分队S.COUPS＆珉奎征服日本！新专辑《HYPE VIBES》勇登Oricon周榜冠军

人气男团 SEVENTEEN 最新小分队 S.COUPS 与珉奎推出的新歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉(feat. Lay Bankz)，在日本也持续掀起热潮。

根据日本公信榜（Oricon）7日公布的最新榜单，S.COUPS与珉奎的首张迷你专辑《HYPE VIBES》共售出超过10万3千张，拿下10月13日榜（统计期间9月29日至10月5日）的「周专辑排行榜」冠军。



《HYPE VIBES》自发行以来就在日本主要榜单中取得亮眼成绩。专辑在当地发售首日即登上公信榜「每日专辑排行榜」首位，连续三天蝉联冠军；同时也夺下 iTunes Japan「Top Album」榜1位。主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉登上 LINE MUSIC 即时榜前列，并稳居日榜。

▼〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉MV：



▼ M COUNTDOWN 舞台：



S.COUPS与珉奎以《HYPE VIBES》创下超过88万张的初动销量（发行首周的专辑销售量），刷新历代K-pop小分队专辑新纪录。此外，他们也拿下中国最大音乐平台QQ音乐「数位畅销专辑」EP部门的日榜与周榜冠军。

主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉发行当天便登上 Bugs 即时榜第1名，Melon「Top 100」榜上更是全曲入榜。





外媒也给予高度好评。英国《CLASH》称赞这首歌是「以直接而现代的方式表达强烈情感的作品」，亚洲媒体《Bandwagon Asia》则评价它是「融合迪斯可氛围与无法抗拒魅力的复古流行名曲诞生」。英国《NME》更盛赞：「为S.COUPS与珉奎的全新变身奠定了重要基础。」

另一方面，SEVENTEEN也为粉丝「CARAT」（克拉）准备了特别的中秋礼物――7日晚间6点起，透过官方YouTube频道进行演唱会直播，让粉丝们能一同享受他们充满爆发力的舞台表演。

