SEVENTEEN小分隊S.COUPS＆珉奎征服日本！新專輯《HYPE VIBES》勇登Oricon週榜冠軍

人氣男團 SEVENTEEN 最新小分隊 S.COUPS 與珉奎推出的新歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉(feat. Lay Bankz)，在日本也持續掀起熱潮。

根據日本公信榜（Oricon）7日公佈的最新榜單，S.COUPS與珉奎的首張迷你專輯《HYPE VIBES》共售出超過10萬3千張，拿下10月13日榜（統計期間9月29日至10月5日）的「週專輯排行榜」冠軍。



《HYPE VIBES》自發行以來就在日本主要榜單中取得亮眼成績。專輯在當地發售首日即登上公信榜「每日專輯排行榜」首位，連續三天蟬聯冠軍；同時也奪下 iTunes Japan「Top Album」榜1位。主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉登上 LINE MUSIC 即時榜前列，並穩居日榜。

▼〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉MV：



▼ M COUNTDOWN 舞台：



S.COUPS與珉奎以《HYPE VIBES》創下超過88萬張的初動銷量（發行首週的專輯銷售量），刷新歷代K-pop小分隊專輯新紀錄。此外，他們也拿下中國最大音樂平台QQ音樂「數位暢銷專輯」EP部門的日榜與週榜冠軍。

主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman)〉發行當天便登上 Bugs 即時榜第1名，Melon「Top 100」榜上更是全曲入榜。





外媒也給予高度好評。英國《CLASH》稱讚這首歌是「以直接而現代的方式表達強烈情感的作品」，亞洲媒體《Bandwagon Asia》則評價它是「融合迪斯可氛圍與無法抗拒魅力的復古流行名曲誕生」。英國《NME》更盛讚：「為S.COUPS與珉奎的全新變身奠定了重要基礎。」

另一方面，SEVENTEEN也為粉絲「CARAT」（克拉）準備了特別的中秋禮物──7日晚間6點起，透過官方YouTube頻道進行演唱會直播，讓粉絲們能一同享受他們充滿爆發力的舞台表演。

