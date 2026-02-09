《与王生活的男人》5天突破百万大关！超越《阿凡达》刷新 2026 票房纪录

由张恒俊导演执导、朴志训和柳海真主演的新片《与王生活的男人》，上映仅短短 5 天，累计观影人数便正式突破 100 万大关，以势不可挡的劲头改写韩国影史纪录。

票房收割机：强势超车《阿凡达》

根据电影振兴委员会 9 日的统计数据，《与王生活的男人》在 2 月首周周末（6日至8日）期间，成功动员了 76 万 1831 名观众，强势登顶票房冠军。 这一成绩不仅创下了 2026 年作品的最高周末纪录，更成功击败了同期大作《阿凡达：火与烬》（63万人）以及韩版《后来的我们》（34万人），甚至轻松超越了柳海真前作《黑白线人》的开片表现。



历史悲剧下的温情：废黜幼王与草根村长的交织

该片以 1457 年的江原道清泠浦为背景，讲述为了复兴村庄而自愿接纳流放者的广川村村长严兴道（柳海真 饰），遇见了被赶下王位的年幼先王李弘暐（朴志训 饰），共同度过生命最后时光的感人故事。 这部作品交织了历史悲剧与人性温暖，细腻勾勒出时代的哀愁，成功引发观众共鸣。



除此之外，演员阵容还包括刘智泰（饰演 大臣韩明浍）、田美都（饰演 陪王流放的宫女）、李浚赫（饰演 李弘暐的叔叔锦城大君）、安宰弘（饰演 邻村村长）等人。



口碑炸裂！实观评分冲破 97%

本作在韩国各大平台好评如潮，Naver 观众评分高达 9.19，CGV Golden Egg 指数更来到惊人的 97%。 不少观众泪推：「又好笑又感动，这才是真正值得票价的作品」、「绝对是春节带父母进戏院的首选」。

外界分析，《与王生活的男人》目前的票房走势与当年突破千万观影人次的经典电影《王的男人》极为相似。 随著春节连假的到来，这股强劲的「史剧热潮」预计将持续发酵，有望挑战 2026 年首部「千万观影人次」的宝座。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻