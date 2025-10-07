「女扮男装」这个领域，至今还没有人能超越《咖啡王子1号店》的高恩灿（尹恩惠）！

2007年的经典韩剧《咖啡王子1号店》在今年中秋又被挖出来！原PO分享道：「饰演高恩灿一角的尹恩惠，到现在我心中还没有人能超越他」一席话引来许多网友的共鸣。



简单分享一下，接下这家咖啡店的新任经理崔汉杰（孔刘 饰）为了令生意起死回生，雇用一批花美男来为他工作，高恩灿（尹恩惠 饰）则女扮男装，混入其中工作。









▼韩国网友们也相当有共鸣，纷纷留言评论：

1. 非常同意

2. 高恩灿还活著…

3. 至今无人能超越他

4. 说实话，高恩灿真的是最棒的

5. 男生外型看起来不错，但他说话的语气和行为，才是真正吸引人的地方。



6. 高恩灿的形象，让我想到朴志训

7. 就是很标准漂亮的男孩，历代级

8. 当时他的演技真的很自然，面对复杂感情的无辜眼神，我至今都还记得

9. 如果他是偶像成员，就会是我一辈子的本命

10. 感觉很多女扮男装，却又化浓妆，像他这样素素的才最真实



11. 这个角色真的是为他量身打造，想不到其他人可以代替

12. 高恩灿的孩子气，完全经典

13. 只看标题就喊著尹恩惠的名字进来，果然

14. 我喊著恩灿啊～～～进来的，看他吃东西真的很幸福

15. 全网认证

16. 我记得这时候是尽可能素颜的状态，看起来就像一个来自某个小区的诚实青年ㅋㅋㅋㅋ

17. 老实说，我只想得到高恩灿

18. 这么多年过去了，恩灿仍然是我的 TOP.1 & Only

19. 虽然已经过去快了20年，但看起来并不过时

20. 我一进来就想到了尹恩惠。小时候没有意识道，但现在看来，他确实有一种男孩般的魅力。

