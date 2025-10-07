李瑞镇＆金光奎新综艺《秘书镇》变身明星经纪人！还与 《我独自生活》对打，李瑞镇：「SBS是不是疯了」

李瑞镇、金光奎之前在《一日三餐-旌善篇》中像中年夫妇一样吵吵闹闹的化学反应，给观众带来欢笑，最近他们又一起拍综艺啦！

SBS新综艺《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称《秘书镇》）是「挑剔王」李瑞镇和金光奎成爲一日经纪人，全天贴身陪伴明星，通过细心的护理和不可预测的谈话带来快乐。



在制作发布会上，要两人互评作为经纪人的分数。李瑞镇回答说：「远远低於标准，这哥一次只能做一件事，几乎只有在开车，虽然有计程车司机的经历，但开车技术还是很生疏，因此经常被明星们抱怨。」金光奎则说：「李瑞镇不是有富家子弟的感觉吗？因爲我很好欺负，所以明星们对李瑞镇做不到的事也会向我发泄。虽然毕业於纽约大学经营系，但是作爲经纪人不怎么样。 」



李瑞镇说：「我知道《秘书镇》是季播，但感觉做不到，已经很累了。还与 MBC 《我独自生活》的编排时间段相吻合，不知道 SBS 是不是疯了。虽然很难战胜《我独自生活》，但希望它能生存下来，今年能顺利度过。」相反，金光奎说：「我是《我独自生活》出身，是第一功臣。李瑞镇在拍摄过程中经常说『这个完全完蛋了』，但是每当李瑞镇说完蛋的时候，节目就会很成功，收视率可能会出乎意料地爆发。」表现出期待感。



而《秘书镇》已经在日前首播，第1集的嘉宾是2025年成爲综艺大势的李秀智，除此之外张基龙、安恩真、鲜于龙女、严志媛等也将出演。



