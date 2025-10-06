《我的青春》港星Do姐飞首尔独家专访：宋仲基自爆首次夜游兰桂坊经验，最想和梁朝伟合作！

星级剧迷Do姐（郑裕玲）又去追星！Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》即将迎来大结局，近日Do姐率领团队远赴首尔专访剧中主角宋仲基和千瑀嬉(千玗嬉)，宋仲基不但在访问感概忆述成为演员的经历，又自爆最希望与万人迷梁朝伟合作，更首度公开夜游兰桂坊的经历！

宋仲基在《The Do Show》中大谈他在《我的青春》中所饰演的鲜于海：「他（鲜于海）很早便在韩国成名，甚至被封『国民童星』，但年纪很小已经历过大人的复杂情感，一直感到缺失和自卑，从没真正释怀，直到遇到成济妍（千瑀嬉饰），才面对童年埋於深处的伤口，继而获得安慰！」宋仲基又大赞《我的青春》是一部有疗愈力量、能陪伴大家走出伤痛的剧集。



宋仲基不计角色大小

自2008年透过电影《霜花店》出道后，不少人以为宋仲基的星途顺风顺水，可是有苦自己知，原来男神也曾经历无名时期：「我（以前）总是先考虑父母和别人的想法才去做选择，后来我发现找到自己想做的事才是最重要，想起曾经有过的演员梦，虽然有点不安，但我还是决定试试看。当时我还不是艺人，我报读了私人演艺学校，白天上大学，晚上再去学习演技；我也试过做临时演员，薪水的确很低，但是我想汲取经验，渐渐地有些导演给我机会，让我讲一句对白，有时候只出声音，没有镜头，像是『记者3号』、『路人乙』那类角色，偶然运气好的话能去试镜，那是我的演艺起点，大概2006至2007年。」



后来宋仲基逐渐累积经验，终在在2011年迎来了真正成为演员的转捩点：「2011年我参演历史剧《树大根深》，身边很多人、甚至我的经理人都劝我该去演主角了，因为当时演主角的邀约越来越多，但是《树大根深》那个角色太有吸引力了，所以我违背了大家的建议，饰演了世宗大王的年轻时期，那时我已经27、28岁了，年纪不算小。剧集播出后得到很大回响，我也学到很多！其实角色大小根本不重要，只要这个角色有意义，无论戏分多少，以后我也不会再在意角色的大小了。」

自认是伟仔的粉丝

谈到最想拍的题材，他谦称还有很多尚未尝试过的剧种，接下来最想挑战恐怖片，最好能够演绎一个有故事的吸血鬼！不过提到最想合作的演员，他即秒变小粉丝：「（想到）我就鸡皮疙瘩了，他真的是我的英雄，我希望能和梁朝伟合作，哪怕只有一次，即使只是同场也好，光说出来就让我紧张了！I love you Sir！」除了钟情伟仔，原来宋仲基和香港格外有缘！他忆述某次完成香港粉丝见面会后，警察劝他不要外出，因为酒店外已被粉丝包围，但是他不忍放弃香港夜生活，於是与朋友结伴到兰桂坊小酌，当时还被粉丝认出！他笑言：「兰桂坊是我在香港第一个旅游的景点，我记得我还是学生时，我就和哥哥去过了，当时第一个下塌的地方就是兰桂坊附近。」



千瑀嬉倾注个人色彩

Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》即将迎来大结局，作为男主角的宋仲基认为这是一部有治愈力量、能够陪伴大家走过伤痛的剧集，他亦大赞对手千瑀嬉的好演技：「多亏有她让我得到疗愈，她很完美，我很想再和她合作，她的演技在韩国备受认可，而且她也充满热诚。」



千瑀嬉则表示：「以前作为观众看他的作品时，会感受到他的巨星魅力，没想到会在爱情剧里跟他合作，看到本人后才发现他戏里的豪爽个性，其实就是他本人的样子，他很有男子气概，行动力也很强，真的是一个有魄力和很有领导力的演员。」她亦坦言《我的青春》和她过去的作品大有不同：「到目前为止我演过的角色或作品都比较强烈，这次不同的地方就是更注重感情线，不论是两人关系和情感的表现也更细腻，所以这部作品融入了更多我的个人色彩。」



承最新发展，男女主角终於排除万难再续前缘，某天约会时成济妍却察觉到鲜于海身体不适，鲜于海不愿对方看到自己患病的模样，谎称低血糖而去洗把脸，可是他走到外面随即瘫坐在地，成济妍看到他窝在墙边面对痛苦，选择不去拆穿，两人心照不宣地回避了生病的话题⋯⋯Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》即将迎来结局，观众记得在星期五晚上到Viu见证初恋CP的最终走向！



