《许愿吧，精灵》客串卡司也超强！宋慧乔&金智勋&丹尼尔・海尼特别出演，独特角色令人猜不到

Netflix最新韩剧《许愿吧，精灵》上线以来讨论度颇高，除了金宇彬、秀智之间的浪漫化学反应，隐藏版王牌嘉宾宋慧乔、丹尼尔・海尼、金志勋的表现也引起关注，即便戏份有限仍让人印象深刻。

《许愿吧，精灵》是一部奇幻浪漫喜剧，讲述沉睡千年后苏醒的「职场断层精灵」灯神精灵「伊布利斯」（金宇彬 饰），与缺乏情感的人类「奇嘉盈」（裴秀智 饰）相遇，围绕三个愿望展开意想不到的故事。



*以下内容包含轻微剧雷！



宋慧乔饰演伊布利斯的前女友，掌管降雨的精灵「金妮雅」，一身华丽展现出服装异域女神般的魅力，令人联想到电影《阿拉丁》里的茉莉公主，与金宇彬、秀智的互动也十分有趣。 这也是宋慧乔第三次与金银淑编剧合作，之前合拍的电视剧《太阳的后裔》、《黑暗荣耀》均创下巨大成功。



丹尼尔・海尼则饰演卷入伊布利斯与嘉盈赌局的狗狗「金介」，展开传说级的全新变身。 金介许愿变成人类，却无法掌握人类的行为模式，竟在街头电线杆旁边闻来嗅去，与帅气外形形成巨大反差，韩网观众笑说「金银淑应该对丹尼尔・海尼道歉」XD



近期因《犯罪现场 Zero》备受瞩目的金志勋，则在剧中则化身为「金介」的保镖，与他搭档展现独特默契，为观众带来笑声与感动，进一步放大了作品的魅力。



此外，鲁常泫饰演天使「以智列」、金美卿和安恩真饰演嘉盈外祖母「吴坂金」、禹贤珍饰演天使神兽「璃琳」，都以独特风格大放异彩。 《许愿吧，精灵》现已在Netflix全集上线，很多人表示一旦开始看就停不下来，轻松有趣又蕴含感动，超适合中秋假期用来放松~









