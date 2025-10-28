【韩网热门】国小生口出狂言：「老师月薪是靠我妈缴税来的，应该请我吃炸鸡！」引热议「父母不合格」

近日，韩国一名国小教师通过Thread分享与学生的对话，引起大量讨论。

该教师在国小执教已有12年，近日某次上课时，一名二年级学生说：「请给我买炸鸡。 我妈说老师的月薪就是靠我妈缴税来的。」教师写道，小孩会毫不加修饰地转达父母的话，虽然对於薪水很感激，但因为从未收到过炸鸡，所以请小孩的父母自己去买。 引起讨论后，该教师补充道：我想说的是，即便是无意之言，在小孩面前讲话时也应该注意，因为孩子们很容易模仿。



韩国网友评论：

1. 老师难道不缴税吗？ 照这种逻辑来说，孩子们上学、吃午餐都是老师缴的税金供的吧

2. 自己无知还不知道，难怪孩子也跟著变无知

3. 奇怪的小孩往往都有奇怪的父母，父母乱讲话，小孩才会有样学样

4. 父母也应该要考资格证

5. 那些整天喊「我的税金」的人，往往都是缴税最少、甚至不缴税的人

6. 他们以为只有自己在缴税吗？ 其实是靠别人以前和现在缴的税金，让自己的孩子享受免费教育和各种福利，自己也领了新婚夫妇津贴、育儿补助吧

7. 教师不是透过纳税获得报酬，而是透过工作获得报酬

8. 他们缴的税，能分到教师手上的大概只有0.0001韩元吧……又无知又蠢又缺乏教育

9. 现实是，大多数公务员缴的税反而更多

10. 要这么算的话，国民也有话说吧？ 我们缴的税让你免费上学，那你是不是也该请全国人民吃炸鸡？ 父母才是问题所在

11. 照这逻辑，你妈妈的薪水也是靠老师消费支撑的，那你妈妈是不是也该请老师吃炸鸡啊？

12. 这种话现在都常听，已经不痛不痒了kkk只要回一句「老师也有缴税喔」就好了

13. 遇到这种情况，我都说：「你们是靠我缴的税上学、吃午餐、买文具的，所以该你们请我吃炸鸡才对~」孩子们就会当场语塞，哈哈

