首尔新增必打卡项目！「汉江巴士」带你白天浪漫、夜晚看夕阳

想用不一样的角度欣赏首尔？ 那你绝对不能错过全新登场的 「汉江巴士」！

这是首尔首度推出的环保水上交通工具，已於9月18日正式启航。 8艘船舶连结 麻谷、望远、汝矣岛、玉水、狎鸥亭、蠹岛、蚕室 等 7 大码头，全程 28.9 公里，无论白天或夕阳时刻，都能边搭船边欣赏最浪漫的汉江风光。 下次来首尔旅游，不妨点杯咖啡，坐上汉江巴士，享受慢悠悠的江上之旅。



船班初期（9月18日至10月9日）每天约14 班， 10月10日到12月底，平日航班时间为早上7点至晚上10点30分，周末为早上9点30分至晚上10点30分。 上下班尖峰时段每15分钟一班，其余时段为每小时一班，每天约30班。 12月底之后，将增至每天48班，航行时间与班次间隔维持不变。

单程票价只要 3000 元韩元（约币65元新台币），还能使用「气候同行卡Climate Card」（只要一次性支付票价，在所选择的使用期间内，就能无限次搭乘大众交通（地铁、 公车）以及使用首尔公共单车的公共交通整合定期票）不限次搭乘，并享大众交通换乘优惠，只不过不能使用现金购买船票。 从麻谷到蚕室需时127分钟，汝矣岛到蚕室约80分钟，刚好可以悠闲地放空、拍照或跟朋友小酌谈天。 船上更贴心配备咖啡吧、免费 Wi-Fi、自行车固定架、无障碍座位等设施，舒适又便利。



所有船只都是环保船，其中8艘为混合动力船、4艘为全电动船，减碳同时也守护首尔的蓝天。 每艘船还取了充满城市特色的名字，像是「景福宫号」、「南山首尔塔号」、「DDP号」、「Sevit岛号」，光是名字就超有韩国味！



如果你规划在秋冬到首尔旅游，记得把「汉江巴士」放进行程表，来一场结合交通、观光与悠闲的水上小旅行吧~

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究