《惊六》接连少三人！继朴娜勑、Key之后，知名吃播主「挑食的新姐」认非法医疗、即日起全面停工

知名吃播YouTuber「挑食的新姐」（本名金美京）昨日惊传卷入非法医疗，随后公开承认曾接受外号「注射阿姨」的女性诊疗，并正式宣布暂停所有演艺活动。

发文致歉：误认对方是合格医生

挑食的新姐於19日在自己的YouTube频道发表道歉声明，表示：「对於造成大家的困扰，我致以诚挚的歉意。我已决定退出目前参与的所有节目，并中断所有预定的活动。」

关於私下接受「注射阿姨」李某医疗行为的质疑，她解释这是在深信对方是医生的情况下发生的：「当初是经由熟人介绍，在首尔江南区的某家医院首次到该名李姓女子，因此我当时毫无怀疑地深信对方是医生并接受了诊疗。」并透露，李某曾在她忙碌的日子到访她家，但她从未去过李某的住处。



卷入「处方减肥药、滥用医疗仪器」疑云

昨日据Dispatch报导，挑食的新姐涉嫌从李某处取得减肥药，并趁《惊六》录制时转交给朴娜勑经纪人。 李某还声称，挑食的新姐正是吃了她的减肥药才成功减重30kg：「新姐一天吃3次，多的时候甚至吃4次。」



该减肥药据推测为俗称「蝴蝶药」的芬特明（Phentermine）， 即食欲抑制剂。 这在韩国法律中被列为「抗精神病药物」，若无医师处方擅自服用、持有或流通，最高可处5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。

D社还指出，李某曾在私人住宅为朴娜勑、挑食的新姐等人使用某款减肥医疗仪器。 该仪器利用高周波与低功率雷射工作，若操作不慎，可能会导致严重的皮肤灼伤或组织损伤，按照规定不允许个人私自购买，且必须由专业医疗人员在医疗机构内操作，而李某已被证实并无医师执照。

《惊人的星期六》班底接连崩盘

在报导指出挑食的新姐也涉案后的隔天，她便迅速止血认错。挑食的新姐是拥有多达176万订阅者的重量级吃播YouTuber（风波爆发后已跌至174万），自2018年以来担任《惊人的星期六》固定班底已超过七年，也曾在tvN美食综艺《排队的餐厅》中与朴娜勑展现绝佳默契。

争议爆发至今短短十天内，《惊六》已有朴娜勑、Key以及挑食的新姐共三位核心成员相继宣布停工。对於新姐的退出声明，节目组回应：「我们尊重挑食的新姐停止活动的意愿，从此后的录影起，她将不再参与。」目前已录制完成的集数，将成为她最后一次出现在萤幕前的画面。



