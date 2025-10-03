【韩网热门】BLACKPINK Jennie登顶尖时尚杂志！韩网叹：欣赏不来

K-POP界的时尚达人、韩流顶流BLACKPINK成员Jennie日前为国际顶尖时尚杂志《 CR Fashion Book》拍摄了一组大片，由摄影师Renell Medrano操刀。

韩国网友评论：

1. 不是，这到底什么风格啊，说是法国风就更让人不舒服了，好像利用她年轻的外貌，超级讨厌

2. 看外国杂志，特别是欧洲那边，好像就知道他们想在Jennie身上营造什么形象了

3. 我个人觉得Jennie真的很漂亮，衣服也好看。可是暗色灯光、破旧房间、铁窗、还有裸露程度>>>这些元素组合在一起真的很糟

4. 只有我觉得这组照片超级美吗？

5. 东南亚监狱感？ 为什么要把漂亮的人拍成这种奇怪的风格

6. 好像Jennie一直被要求、而且她自己也喜欢走这个概念，但真的很不喜欢

7. 这明明就是很高级的时尚画报，为什么会有人说什么「追求媚态」

8. 真的，感觉像是「被关在东南亚的假装成大人的小女孩」概念，很不舒服。 就像「要来我这里吗」的恶心设定，拜托别再拍这种

9. 一看到就想到《洛丽塔》...

10. 这概念真的怪怪的... 让我理解为什么法国会喜欢金基德（导演）的作品

11. 「黄种人情结+洛丽塔」感太强了，超级讨厌。 挺著小肚子的姿势就是小孩子没肌肉时常有的动作。 到底是谁拍的？

12. Jennie是不是潜意识里其实没那么自由？ 为什么老是留下这种印象？

13. 在西方人眼里Jennie看起来会是成熟的吗？ 毕竟东方人有时候会显得比较年轻

14. 虽然也觉得不好，但不就是画报嘛ᄏᄏ

15. 衣服好像做到一半就停了...

16. 法国果然就是法国（那种一贯的调性）

17. 身材太夸张了ᅲᅲ 好羡慕

18. 让我想起法国模特儿也常这样拍——瘦弱、看起来年轻，却有种菸味的照片

19. 那件内衣到底哪里美？ 看不懂，时尚界真的...

20. 重点是法国杂志又怎样，最终会看的还是韩国粉丝啊

21. 就算不说国籍，看起来也完全是「法国杂志」风格

22. 可是.... Jennie 真的很美...

23. 那是内衣吗..？ 因为白色丝袜还以为是芭蕾紧身衣造型

24. 好美啊，跟 Jennie 超级搭

25. 黑暗、阴沉，像被囚禁的感觉，真的很不喜欢... Jennie 本人倒是很美

26. 真的很漂亮，但感觉会被骂得很惨的写真，有点...

27. 真的很「法国」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3937341873

