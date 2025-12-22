《2025 MBC演技大赏》超豪华颁奖嘉宾曝光！IU＆边佑锡《21世纪大君夫人》、李圣经＆蔡钟协《在你灿烂的季节》合体登场！

《2025 MBC演技大赏》即将在12月30日登场，超豪华颁奖嘉宾阵容曝光，太期待他们同框啦！

首先，《在你灿烂的季节》的主演李圣经与蔡钟协将作为颁奖嘉宾出席。在电视剧、音乐剧等多种领域展现多彩魅力、深受喜爱的李圣经，以及拥有众多海外粉丝的蔡钟协，将在《2025 MBC演技大赏》上首次同台合作，吸引观众期待。



接著，2026年上半年最受期待的作品《21世纪大军夫人》主演 IU（李知恩）与边佑锡也将出任颁奖嘉宾。IU 在音乐与演技领域均已证明实力，深受国民喜爱；边佑锡则凭藉《背著善宰跑》中「柳善宰」一角俘获观众芳心，一跃成为当今大势演员。两人在萤幕上的化学反应，将於《2025 MBC演技大赏》首次呈现，让许多剧迷都相当期待！



《在你灿烂的季节》讲述一名因意外而失去听力和记忆的男画师，遇见如救赎般的女设计师后，展开的一段疗愈的爱情故事。

剧中，李圣经饰演国内顶级时尚品牌的首席设计师「宋荷兰」，外表完美无缺，内心却因送走挚爱而将自己困在寒冬；蔡钟协则饰演美国动画制作公司的动画师「鲜于灿」，阳光开朗的外表下隐藏著因神秘事故留下的深刻伤痛。



《21世纪大君夫人》是以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史。

剧中，IU 饰演拥有华丽的外貌、知性以及强烈的求胜欲望，是财阀界排名第一的财阀家族的二女儿「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的绊脚石，与李安大君交织在一起；边佑锡饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作爲王的第二个儿子出生，除了王族身份之外，却什么也得不到，一直隐藏自己的他遇到成熙珠，开始有了变化。



