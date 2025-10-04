完结不散场！《暴君的厨师》演员齐聚特别篇，润娥&李彩玟等再现名场面+答粉丝提问

tvN终於听到返场呼声！不久前剧终的《暴君的厨师》将於今晚公开完结特别篇《暴君的厨师 特别篇：退宫不存在》，主演润娥（饰演延志永）、李彩玟（饰演燕熙君李献）、姜汉娜（饰演姜漠珠）、吴义植（饰演任颂载）、李周安（饰演孔吉）将一同现身，分享近况并回答观众提问，一起度过愉快的时光。

与以往穿著韩服的形象不同，这次「暴厨」团队将以休闲装亮相，带来全新风貌。 演员们准备了丰富多样的内容，除了互相问候近况、回答观众寄来的各种提问，还将一起分享观看最终回的反应，缓解大家对於剧集完结的惆怅。 据悉，粉丝们发来的提问全都机智满满，现场笑声不断。



特别篇还将公开剧中曾引发热议的片段与内容，以及对於各角色昵称的反应。 演员们最喜爱的昵称是什么？ 拍摄时又有哪些幕后故事？ 这些都将在《暴君的厨师 特别篇：退宫不存在》中一一揭晓！

不仅如此，演员们还将为粉丝再现当初令人心动的名场面，进一步拉高期待值。 从甜蜜爱情、诱人美食场景，到辛辣的宫廷暗斗，如果说《暴君的厨师》如同一桌十二菜的宴席，那么特别篇就是最后一道清爽的甜点，为整部剧画下完美句点。



《暴君的厨师 特别篇：退宫不存在》将於今日（4日）晚间9点20分通过tvN电视台播出。 目前为止还没有第二季的制作消息，不妨先通过特别篇回味追剧时的喜悦吧！





