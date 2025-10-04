泫雅上传多张过去纤细身材的照片！并自嘲「你不是吃了很多嘛！打起精神努力减肥吧」

泫雅因自己变胖而不断传出「怀孕说」，於是她亲自宣布要减肥，粉丝们也在贴文下留言，要他健康就好。

泫雅3日在自己的 IG 上写下：「泫雅你不是吃了很多嘛！打起精神努力减肥吧，你不是喜欢瘦的样子吗，再来一次吧！」并公开多张展现完美身材曲线的旧照，点燃与众不同的减肥意志。



粉丝也纷纷在贴文下留言：「身体有时候可以苗条，有时候可以丰满一点。最重要的是，你要一直健康快乐地生活下去」、「泫雅不要在意别人说什么」、「姐姐幸福的样子最漂亮！不用减肥」、「明明是因爲幸福才胖的」、「保持健康和快乐是我们的愿望，所以好好享受你的生活 」、「无论什么身材，你都很漂亮」、「按照你喜欢的去做就行～健康最重要」等等。



164公分的泫雅，从出道初期就一直维持纤细的身材。过去泫雅也曾在节目中吐露过「出道前爲了站在舞台上而减肥」的极度减肥经验，她说：「有行程的时候只吃一卷紫菜饭卷，变得血压很低，有时候低到40kg，曾经一个月晕倒12次。」此后，她彻底并行饮食管理和运动，维持体型，但最近因体型不同而卷入怀孕说，经纪公司也再次否认怀孕传闻。



