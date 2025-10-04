金泰浩PD毒舌呛爆：能力配不上价码！光熙哭笑不得，急喊「我会打折！」

韩国知名PD金泰浩再度展现他毒舌式幽默！

近期在YouTube频道《做吧明洙》（《할명수》）公开的一集节目中，黄光熙和朴明洙特别准备了泡菜饼和土豆饼，亲自探访当年《无限挑战》黄金组合的灵魂人物——金泰浩PD，结果现场一来一往的爆笑对话让网友瞬间炸锅。



在节目里，黄光熙有些小心翼翼地问：「是不是制作公司TEO不太喜欢我？ 所以都不找我？」金泰浩听完直接回应：「好啊，下次会议时我就问问，请不喜欢光熙的举手！」一句话立刻笑翻全场。



但火力真正开启是在黄光熙感叹「感觉每次名单里都会被拿掉」时，金泰浩毫不留情地回呛：「因为光熙你的能力跟片酬不成比例啊！」甚至补刀说：「讲到你的出场费，大家都会吓一跳。 」这番话让黄光熙瞬间慌了，急忙解释：「可是最后我都会给他们打折啦！」

不过金泰浩并非全程吐槽，后面也暖心补上一句：「我其实常常在外面夸你，因为你录节目的态度真的很真心。」只是在收尾又加了一句「结果嘛... 就不知道了」，再度引爆现场笑点。



影片公开后，网友纷纷留言：「这组合谁能不点进来」、「金泰浩嘴巴超狠但又很真」、「光熙无限挑战时期真的经典」、「看到这些脸孔好怀念」等，满满都是对《无限挑战》时代的思念与欢笑。

