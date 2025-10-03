「让人不舒服就成功了」？KINO推出新歌〈夜店性菸〉，MV还看色情片挨酸：韩男人生？

PENTAGON忙内KINO 2023年自立门户并专注solo演出、尽情创作，然而上月底发行的新歌〈CLUB SEX CIGARETTES〉，昨（2）日突然掀起讨论。

KINO 上月26日公开了全新迷你专辑《EVERYBODY’S GUILTY, BUT NO ONE’S TO BLAME》先行曲〈CLUB SEX CIGARETTES〉，歌词明白地写道「喜欢夜店、性爱和菸，讨厌工作」，MV里很明显在挑战职场。据官方说明，这首歌隐喻了人类在被压迫的社会中，本能地渴望的自由和解放，歌曲公开时就有人称KINO动了爱豆不该动了三大禁忌，即夜店、性爱和菸。



昨这首歌曲在Theqoo论坛引发激烈讨论，留言盖了超过600则。主因是MV大胆呈现KINO边看色情片边狼吞虎咽吃披萨，有人怀疑公司怎么会推出这样的作品，但由於KINO是自己开公司的，加上KINO在发行时公开过创作理念，直指亲自发想，Theqoo网友大酸特酸，说他自己开公司「那也挡不住」。



펜타곤 키노 신곡 Club Sex Cigarettes 뮤직비디오에 야동 보는 장면 나옴 pic.twitter.com/cOhH0MXXCS — 맛터 (@masterofblt) September 30, 2025

原PO贴出的〈CLUB SEX CIGARETTES〉创作理念，KINO提及自己创立公司后，非常讨厌自己为了商业往来而强颜欢笑，而愤怒的时候终究会本能地找寻刺激性的东西，他为了将那种情感最大化，加了刺激性了词汇，说明CLUB SEX CIGARETTES就像自己向古板的人发出的不屑语气。他表示自己一直在想他人会喜欢什么，想传达「没必要得到所有人的喜爱，即便不符合框架，身边有爱我的人就够了」，所以加入了狼吞虎咽看色情片的场面，「如果让人感到不舒服，那就成功了」。

Theqoo网友纷纷表示看过创作理念更反感了，留言包括「『如果有不愉快的感受，那就成功了』这句话感觉工作很随便」、「『如果有不愉快的感受，那就成功了』ㅋㅋㅋㅋ好无言」、「真实的我=看色情片的我」、「中二病吗？」、「那个……一般这叫艺术病」、「中二病来得太晚了，现在公司也是他一个人在做，也没有人拦，哎呀」……等等。

而YouTube底下批评留言越来越多……

「一个第一次玩嘻哈的屁孩，啥都不懂，歌词里就乱写我的女人！性爱！毒品！夜店！啊，好像喝了点外国水的样子ㅋㅋㅋ」

「概括了韩男们的生活吗？有意思」

「女爱豆很容易被厌女攻击，说害怕走夜路、带偷拍探测卡都被骂，男爱豆却以CLUB SEX CIGARETTES为主题，还在MV加了看色情片的画面，应该不会被骂吧。夜店发生多少次药物性侵事件，本人所在的演艺圈也因Burning Sun闹得沸沸扬扬，女性粉丝多的人能推出CLUB SEX CIGARETTES这样的组合真了不起」

「韩国依然有很多女人因为偷拍失去生命，公众人物竟然把这个当作了MV题材ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「女生们甚至会因为偷拍而自杀，男生们都不知道还当作MV题材对吗ㅋㅋㅋ，KINO都不知道是谁就很讨厌」

「好低级」

「大叔，打起精神ㅋㅋ」

「装作违反禁忌的样子……装做是不怕审查的艺人……装作无理的样子……」

「在偷拍横行街头、连处罚都做不好的韩国，竟然把观看色情片的场面明目张胆地放进了MV里……ㅋㅋㅋㅋ，男爱豆的消费者大部分是女性，没有想过会引发消费者的不适感吗？因为唱得不好，才会出这种水准的歌吧？」

