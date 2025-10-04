官方急撤IVE商标权诉讼！公司Starship鞠躬道歉说明：「代理人未经同意擅自行动」

经纪公司 Starship 娱乐公开了与旗下女团 IVE 相关的商标权诉讼始末。

2日，经纪公司 Starship 娱乐透过官方SNS表示：「此案件是代理人在未经本公司事前协议的情况下独自推进的。我们在得知后立即检视程序合法性，并迅速撤回诉讼案。」

公司强调：「Starship不仅重视艺人的权益保护，也尊重那些长期以来诚实经营的业者之权利与努力。我们将细心管理，避免此类事件再度发生，并尽力防止让艺人与粉丝们产生不必要的误会。」

先前在9月30日，皮革工坊 IVE Leather Goods 的设计师曾透过SNS主张，收到了来自Starship的商标注册取消审判通知书。当时业者诉苦：「这是继承父母经营精神的工坊品牌，即便目前暂时停业，我也必须守护它。」也补充说明：「自2015年开始营业，2019年完成商业登记，而IVE出道是在2021年。」、「即便有与公共机构合作过的展览、协业经历，却仍被提起这样的审判，理由到底是什么呢？」、「我认为这次事件也可能发生在其他持有『IVE』商标的人身上，所以会以公益的立场分享进展状况。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻