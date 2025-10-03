泫雅因爲变胖又传出怀孕传闻！经纪公司再次表明正式立场：怀孕不是事实！

日前，泫雅爲了参加1日在新加坡举行的《Token of Love Music Festival》演出，与丈夫龙俊亨现身仁川国际机场。

身穿黑色无袖、灰色外套搭配白裤子的泫雅紧紧握著龙俊亨的手，热情地向记者们打招呼。但是泫雅看起来比以前圆润一点，部分人以此爲依据再次提出怀孕说。



（＊更多照片：

婚后幸福肥！泫雅♥龙俊亨手牵手现身机场，网：「新婚生活好像很幸福、原来泫雅也会长胖啊」）

对此，经纪公司 AT AREA 就泫雅怀孕的传闻表示：「不是事实！」泫雅从结婚前开始就一直被类似的谣言所困扰，去年结婚3个月前传出婚前怀孕的传闻，今年7月在 IG 上传婴儿鞋甜点的照片，再次引发怀孕疑惑。



在2日晚上，泫雅在 IG 上传演出幕后花絮照片，除了和丈夫龙俊亨的接吻照外，有一张是手指骂人的照片，立即在网友之间引起争论。有网友认为：「这只是像泫雅一样坦率自由的表达」、「婚后也毫无修饰地展现给粉丝们」，也有网友指责：「作爲公众人物有点轻率」、「担心年纪小的粉丝跟著做」。



泫雅过去出演 YouTube 节目《龙塔罗》曾亲自讲述自己变胖的原因，她说：「好像是因爲幸福才胖的，因爲健康原因也要增肥，所以增肥了，但是跳舞的时候身体很重，所以又开始减肥了。」真的是之前太瘦了啊 QQ



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻