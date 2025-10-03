《首尔电视剧大赏2025》得奖名单：IU&朱智勋封视后&视帝！获奖热泪盈眶，拥抱剧中母亲廉惠兰～

迎来第20届的《首尔电视剧大赏2025》颁奖典礼於盛况下圆满落幕，由 Netflix《苦尽柑来遇见你》IU 和 Netflix《外伤重症中心》朱智勋夺下演技大奖。

昨晚（2日）颁奖典礼在汝矣岛KBS大厅举行，由喜剧演员张度妍与演员玉泽演共同主持。当天，IU、朱智勋、金敏荷、坂口健太郎...等9位荣获大奖的国际明星，以及夺下国际竞赛部门导演奖的罗知玄（나지현）、Umut Aral（乌穆特・阿拉尔）导演等人登上舞台。（【多图】当晚众星云集的红毯照）



K-Drama部门最佳女演员奖由在《苦尽柑来遇见你》中展现精湛演技的IU夺得。IU 与颁奖人廉惠兰温暖拥抱后发表感言。廉惠兰动情说：「比起我自己得奖，IU得奖更让我高兴，能颁给她真的太好了。」在《苦尽》中，IU一人分饰吴爱顺与其女儿梁金明两角，展现实力演技；而廉惠兰则饰演吴爱顺的母亲全光礼。



IU 发表感言致谢：「感谢林恦賰作家、金元锡导演，以及所有工作人员。能与金容琳、罗文姬老师，廉惠兰前辈等优秀演员合作，倍感荣幸。《苦尽柑来遇见你》对我来说是极大的自豪与荣耀。」



朱智勋凭藉《外伤重症中心》夺得K-Drama部门最佳男演员奖，他表示：「衷心感谢现实中仍在抢救生命的重症外伤中心医护人员。剧中我努力将动作、幽默与真挚情感融入角色。也特别感谢在艰难环境下依然扛起作品的导演李度润。」



而当天的大赏最高荣誉「金鸟奖」则颁给导演班・史提勒（Ben Stiller）。因行程无法出席的他透过影片致谢：「能在诞生出众多杰作、长期启发我的韩国受到肯定，是无比荣耀。我向那些创作出兼具人性与美学的动人故事的制作者致敬。」



由全球韩流粉丝投票选出的亚洲明星奖得主，包括日本的坂口健太郎、泰国的Film Rachanun Mahawan、菲律宾的Daniel Padilla、马来西亚的Anna Jobling，皆登台发表感言。其中坂口健太郎在与张度妍的访谈中，凭藉独特的默契带动现场氛围。



