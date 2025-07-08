光熙连SNS日常上传照片都是假的！「旅行中一天换三次衣服，装作每天都去旅行」

光熙日前来到KBS2《屋塔房的问题儿童》节目中，竟坦言自己在SNS上的照片都是假生活照！到底为什么需要上传假照片呢？
在7月10日即将播出的KBS2《屋塔房的问题儿童》节目中，邀请了横跨电视剧、综艺节目以及音乐剧领域的活跃全方位艺人李准，以及好久没有来到KBS2出演综艺节目的光熙，两人将展现88Line的化学反应以及聊聊他们的近况。光熙作为理准友人的身分来到节目中，更在所有MC面前告白自己过著「假的人生」。
最近比较少在综艺节目中露面的光熙，被众主持人问到光熙的近况，大家说他的SNS总是充满著在海外旅游的照片，简直就像一位旅游的Youtuber，没想到光熙却回答说，去旅行的时候，他一天要换穿3套衣服，营造出每天都在旅行的气氛然后上传到SNS，自己其实过著假的人生，引发全场大笑。另外洪真京更加码爆料光熙不常出现在节目中的真正原因，更是引发一场混乱。
接著大家还指出光熙与洪真京在外表上也有相似之处，更开玩笑说光熙是否以洪真京的照片作为整形时的范本，光熙也在节目中说要挑战用自己的脸来解开真京姐姐的手机FACE ID，洪真京在检视并修正自己的照片时，也的确感觉到跟光熙有相似之处，还曾经因此紧急打电话给光熙，令全场大笑。继「金淑VS全玄茂」、「金钟国VS朴世莉」之后，引发亲兄妹疑惑的话题也来到了「洪真京VS光熙」。节目将於7月10日晚间播出。
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