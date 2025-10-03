台湾粉丝ARMY有福啦！麦当劳推出BTS公仔盲盒，10月8日起全台开卖～

台湾的麦当劳官方宣布与人气男团 BTS 防弹少年团合作！！他们将推出全新的「TinyTAN盲盒」系列共7款，每一套内容都包含可爱成员公仔和小卡，消息一出令粉丝们相当激动～。

「TinyTAN盲盒」预计在10月8日上午10:30起在全台麦当劳门市开卖。消费者只需要购买任一超值全餐，并加价129元，即可获得1个盲盒，每份超值全餐限加购1个。每人单笔消费最多可购买4个盲盒，限量售完为止。





此次活动是以BTS七位成员为原型而创造出来的可爱角色，每个角色都展现出成员们的独特性格，以「魔法之门」（Magic Door）为设定，让角色穿越现实与幻想的界限，展开奇幻旅程。每款公仔也是活动限定，穿著融入麦当劳元素的特别版服装，活泼可爱又值得收藏。此外，每个盲盒都附有双面人物小卡，可以扫描包装上的QR Code，进入「TinyTAN」数位世界，观看角色的演出，体验有趣的互动。





这次与「TinyTAN」的合作，估计让麦当劳再掀起一波抢购潮，喜欢搜集公仔的粉丝们，千万不能错过！



【麦当劳 X BTS「TinyTAN盲盒」限定公仔】开卖资讯：

时间：10月8日（三）上午10:30起，限量售完为止

款式：全套7款角色（包含RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook) 同步开卖。



地点：全台麦当劳餐厅指定柜台。（不含得来速、欢乐送、合作外送平台、自助点餐机、手机点餐，部分餐厅未贩售）

购买办法：买任一超值全餐加价129元，即可获得1个盲盒，每份超值全餐限加购1个，每人单笔消费限购4个，随机提供不可挑款。（PS：单笔至多购买4份套餐搭配4个盲盒）

