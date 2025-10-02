《台风商社》将接档《暴君的厨师》！李俊昊透露：「有祝贺润娥，希望可以延续好能量」

看完润娥的《暴君的厨师》接著看李俊昊的《台风商社》，这个追剧日程太幸福啦！

《台风商社》将作爲今年迷你剧收视最高《暴君的厨师》的后续作品播出，因此观众对此的期待也不小。对此，曾与润娥合作过《欢迎来到王之国》的李俊昊表示：「有在《欢迎来到王之国》的群组里祝贺润娥，《暴君的厨师》是一部在全球取得成功的作品，所以我觉得大家应该对后续作品充满期待。以继承好能量的心态期待著，我们的目标是让《台风商社》有完成度，所以更加集中於拍摄。」



之前《衣袖红镶边》和《欢迎来到王之国》都大获成功，李俊昊也表现出对《台风商社》收视率的期待。李俊昊说：「因爲是人，所以总是有欲望，有想要的东西。我认爲是好的作品和好的时机相吻合，形成大热的情况。《台风商社》中也有好的人和好的时机、好的故事，所以这次也想尝试一下。」



而《台风商社》将在10月11日首播，以 IMF （亚洲金融风暴）的经济冲击下，在各自的位置上继续生活的人们的故事爲中心，讲述平凡的人们的生存记和连带故事。李俊昊将饰演狎鸥亭富二代，在IMF危机中成长爲商社人的「强太风」。



