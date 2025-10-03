《暴君的厨师》「孔吉」竟有洋葱！李周安自爆「兵役免除」背后惊人原因！如今爆红妈妈笑开怀

《暴君的厨师》全员「上桌」，不仅男主角李彩玟人气飞升，女主角润娥再造人生角色，就连不少配角也表现超亮眼，人气大爆发！其中饰演「 戏子孔吉」的演员李周安（李周按）更因剧中反转身份而被观众记住，近期他受访时更大方分享，自己其实曾在22岁时为了母亲，捐出高达七成的肝脏进行移植手术，让人动容。

李周安2018年以《天空之城》（饰 李东民）出道，之后出演《救救我2》、《宵夜男女》、《幻想恋歌》等作品，演技一路累积，直到今年透过《暴君的厨师》真正打开知名度。 剧中他饰演深受国王宠爱的戏子「孔吉」，表面是滑稽角色，实则背后身份隐藏秘密，让观众眼睛一亮。



被问到兵役问题时，他也首次公开背后故事：「我其实是免役，因为22岁那年为了妈妈做了肝移植手术。」他回忆当时情况，母亲因肝硬化突然病危，甚至陷入昏迷，紧急需要移植，他二话不说就签下同意书，接受高风险手术，捐出70%的肝脏。 所幸手术成功，如今妈妈身体状况稳定，还亲眼看著儿子因演出人气高涨，感到无比欣慰。



李周安感性说：「现在就是觉得很幸福，妈妈非常开心。 她也会骄傲地跟别人说：『我儿子是演员！』尤其这次大家都知道『孔吉』这个角色，妈妈终於能放下心来。」



最后他也不忘向粉丝致谢：「这一切都是因为观众的喜爱，我才能有今天的机会。 真的很感谢大家，接下来我也会继续努力，带来更多好的作品跟大家见面。」

