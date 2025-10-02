韩网炸锅！KISS OF LIFE Julie卷「酒吧监视器影片」争议，牵动VERIVERY冈旻！所属社怒呛「零宽容、全面提告」

韩国女团KISS OF LIFE成员Julie近日陷入争议，网路上疯传一段疑似她的私生活影片，甚至还扯出男团VERIVERY成员冈旻。 消息一出立刻在韩网、微博延烧，引爆偶像隐私被侵犯的热议。

Julie所属的S2娱乐发布声明，表示已确认有人透过非法渠道散布影片，强调「目前正在搜集、分析相关资料，将对一切不实流言、恶意散播及人格侵害行为展开法律行动」，并撂狠话：「不会有任何和解或宽容，绝对强硬应对！」S2娱乐同时警告无论是影片外流、二次加工、或散布相关谣言，全都属於法律制裁范围，呼吁外界不要再以讹传讹。

这起风波源自中国微博，一段疑似在酒吧包厢里的监视器影片曝光，画面中一对男女互动亲密，被部份网友指认是Julie与冈旻，引发热烈讨论。



面对热议S2娱乐初期仅低调回应「涉及艺人私生活，公司不便回应」，态度谨慎。 但冈旻所属社 JELLYFISH娱乐则更为激烈，直接驳斥：「相关传言完全不实，严重毁损艺人名誉，属恶意造谣。」



目前事件仍持续延烧，Julie与冈旻是否真的是影片主角，外界众说纷纭。 不过可以确定的是，两方公司都已经祭出法律战警告，要替旗下艺人挽回形象。

