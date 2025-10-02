BLACKPINK Rose巴黎秀场被孤立，欧美女星热聊不理她？ ELLE UK官方帐号再补刀，「消失照」点燃国际怒火

韩流天团BLACKPINK成员 Rose（ ROSÉ ）最近在巴黎时装周出现，没想到却意外卷入「种族歧视」风波！

法国当地时间9月29日， Rose以Saint Laurent全球大使的身分受邀出席 该品牌2026 春夏系列大秀，并坐在前排（Front Row）最瞩目的席位。 她的身边可是大咖云集：包括Justin Bieber的老婆兼超模Hailey Bieber、好莱坞演员Zoe Kravitz、以及英国歌手Charli XCX。

不过，媒体曝光的多支影片却让粉丝看傻眼——画面中Hailey Bieber、Zoe Kravitz和Charli XCX聊得不亦乐乎，只有Rose被冷落，全程几乎没参与对话。 尤其Charli还背对著Rose，只跟另外两人互动，给人一种刻意「孤立Rose」的感觉，立刻在全球社群引爆公愤！

这些影片瞬间在 SNS疯传，Charli XCX 的IG更是沦陷，涌进大批愤怒留言：「一天到晚说自己是支持女性的女性？ 笑死，根本伪善！」、「种族歧视者！」、「 Rose跟Hailey我还认识，你又是哪位？」、「Rose IG 粉丝8,000万，你才800万，是嫉妒吗？」

尤其Charli XCX上传的时装周现场照更火上加油，因为四人合照里唯一被暗角遮住、几乎看不清脸的就是Rose，让粉丝怒吼「这根本故意的！」。 粉丝更愤怒的原因之一是Charli XCX才在上个月来韩国参加「ONE UNIVERSE Festival」，还在韩国圈粉不少；再加上Rose5月时还去纽约支持她的演唱会，甚至亲自跳「Apple Dance 挑战」为她加油，如今却疑似被冷落，让人觉得心寒。不过也有网友晒出Charli XCX在即时动态中有和Rose合影的截图，两人还被镜头捕捉到在秀场上有聊天过，希望广大粉丝能够冷静看待此事。



没过多久韩网theqoo又挖出ELLE英国版的IG官方帐号，「elle uk」的行为更是坐实了「种族歧视」，公开的女星合影中仅有Justin Bieber、Zoe Kravitz、Charli XCX三人，帐号也仅标注了几人。有网友放出了照片原版，站在照片最右边的Rose被裁掉。 如今「elle uk」的留言区已被攻陷，粉丝们用各国语言怒斥：「谁给你脸裁掉Rose的？」、「Rose是唯一的全球大使，居然把她裁掉，这三人是谁？ 除了Biber的老婆之外根本不认识」、「Rose呢」、「不愧是大『阴』帝国啊」等。



Rose才在之前举办的「2025 MTV Video Music Awards」 上以歌曲《APT.》拿下「年度歌曲」大奖，证明她的国际影响力不可撼动，如今参加一场时装秀却遭到如此冷待，另全球粉丝很不满。

