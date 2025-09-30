【韓網熱門】金秀賢兵役期間寫給「正牌女友」信件公開，to金賽綸「我想妳」只是普通隨筆！網驚愕：其實是劈腿、漁場管理？

金秀賢代理律師今日發佈長文，對金秀賢與金賽綸的關係進行梳理，用證據強調兩人並未在女方未成年時期交往。

該律師稱，金秀賢從2016年至2019年春季有一名女友，期間於2018年1月至2019年7月服兵役，給女友寫了150封日記形式的信，趁休假外出時親自帶給女友，女友則直接在信上書寫回復。



信件溫度差

律師認為，金秀賢寫給真正女友的信「真誠自然地反映了當時的內心與情境」，而寫給金賽綸的信只是「給熟人的隨筆」。 例如，金秀賢在2018年7月30日的日記中寫道：「明年此時，我一定會和她去旅行。 那些全新的、以前從未嘗試過的事，我都要和她一起去做。 我們要走得更遠、更久、一直走下去。 彼此無比珍惜與相愛，有時也會爭吵、和好、鬧彆扭——有太多想要一起體驗的事情。」同一年8月3日的日記中寫道：「雖然每天在部隊裡都會感到失落，但有一點很明確，比起入伍前，現在的我對她更好...... 一直思念著她、想見到她。 能夠讓她感到愉悅和幸福，讓我非常感激。 我也在不斷反省。 每天都很感謝她願意等我。」

之前媒體公開了金秀賢2018年6月9日寫給金賽綸的明信片，其中提到「我想妳」，但同一天他寫給真正女友的信裡則明確寫道「我愛妳，今天也一樣」。 律師認為，金秀賢寫給金賽綸的信件「不是戀人之間的書信，更接近於記錄軍中日常、覺悟，以及退伍後的計劃與抱負的隨筆」; 至於「想見你」的表述，則是軍人寫給熟人信件中最常見的普通用語，根據前後文來看是表達對休假的渴望。 金秀賢在服兵役期間，常常透過寫信給熟人來確認自己與外界的連結，寄給故人的信件也是其中一環。



金賽綸交往時間線

該律師表示，金秀賢是在金賽綸成年之後的2019年下半年開始與之交往，證據是2019年11月1日的明信片裡提到「以後會經常嘮叨妳、關心妳」「即便爭吵也會先道歉認輸」，這些都是常見於剛開始交往的情侶之間的約定。

兩人的合照也都是拍攝於2019年12月14日至2020年1月22日，這時金賽綸已經讀大學。 雖然金賽綸曾於2024年3月對朋友說「從2015年到2021年交往」，但目前為止沒有發現任何關於「國中時期交往」的證據。

律師認為，金秀賢服兵役期間寄給金賽綸的唯一一封信，並不能作為交往的證據，而是屬於當時金秀賢寫給周圍熟人的一般性文字。 綜合已公開的照片與明信片來看，可以確定實際的交往時期是在女方成年之後。



韓國網友評論：

1. 所以這是承認劈腿？

2. 觀感更差了...

3. 明明有女友，卻給未成年寫信說「我想妳」，更讓人反胃吧

4. 已經有女友的狀態下，不僅給未成年人寫那樣的信，還偶爾叫她過來煮飯，卻主張是成年之後才交往？ 啊，是哦... kkk不多說了

5. 誒？ 沒交往卻寫信說「我想妳」，這不就是漁場管理、玩弄感情嗎？

6. 是把人當傻瓜嗎？ 難道以為大家會這樣想：「啊，原來有女友啊，那就不是跟未成年交往了」？ 大家只會覺得「明明有女友怎能能對小孩那樣？」

7. 根據他寄給真正女友的信來看，金賽綸未成年時確實沒有在一起

8. 更加覺得賽綸可憐了，只有她一個人是真心的

9. 金秀賢生日=金賽綸忌日，這是事實

10. 有些人是不懂社會生活嗎kk要不要給公司同事寫同樣內容的信試試看呢？

11. 如果你的姪女還是國中生，卻收到有女友的軍人寄來的手寫信，你會覺得「啊~原來有這麼親近的軍人舅舅啊~」然後就算了嗎？ 如果你的回答是「會」，我建議你立刻去精神病院做個檢查

12. 誰說自己老婆或未成年女兒收到軍中熟人的這種信件沒問題... 而且，認為只要在成年的時間點開始交往就沒問題，這種想法很危險。 所有事情即便法律上沒問題，也不代表可以理直氣壯或看得美好，法律只是最基本的保護措施而已。

13. 究竟為什麼要發這種新聞報導呢？

14. 夠了，形象已經無法挽回了

15. 真是膩了，連形象墜落的藝人都要看嗎？ 替代演員多得是。

出處：https://theqoo.net/hot/3935221130

