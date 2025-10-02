宋江一退伍回归，就宣布要举行粉丝见面会！11月巡回韩国、中国、日本，消息一出引爆期待

主演过热门韩剧《Sweet Home》、《无法抗拒的他》、《与恶魔有约》的人气演员宋江，将举行退伍后的首个粉丝见面会啦！！！

宋江将於11月8日晚上6点，在延世大学百周年纪念馆音乐厅举办《2025 SONG KANG FANMEETING ROUND 2 in SEOUL》的粉丝见面会，昨天（10月1日）他才刚正式退伍。

粉丝见面会标题「ROUND 2」，寓意来自赛车术语「Round（回合）」与宋江的英文首字母「S」翻转成数字「2」的巧思，象徵著宋江即将展开的人生第二篇章，也是一个全新的开始。



随著演出消息一同公开的宣传海报中，宋江身穿黑色赛车服，以强烈的眼神直视镜头，气场十足。结合充满感觉的「ROUND 2」字样设计，更令大家对宋将重启活动这件事充满期待。

除了首尔，宋江也确定於11月在中国、日本横滨及大阪举办粉丝见面会。这将是他首次访问中国，而在拥有坚实粉丝群的日本一带，也预告将带来充满宋江魅力的特别时光，令粉丝们兴奋不已。

所属公司Namoo Actors表示：「宋江退伍后将首次与『宋片』（粉丝名）们见面，为等待已久的粉丝准备了多样的舞台，希望能成为只属於宋江与粉丝的幸福回忆时刻。」

《2025 宋江粉丝见面会 ROUND 2 in 首尔》的门票将於10月15日在Ticketlink开放预购，更多详情可透过粉丝官咖Fancafe确认。

