拥〈Girl〉〈Ring〉等名曲，〈敢不敢〉原唱F-iV张海英癌逝，队友悼：天国再一起唱歌

2000年代红极一时的一代团F-iV，主唱张海英传来癌症逝世的悲痛消息，1980年生的他享年45岁。

昨（10）日深夜，F-iV成员金贤洙IG突发限时动态，画面是张海英的入口网站NAVER上的简介，他写下「一路好走，天堂再见的话，再一起唱歌」。金贤洙透露了张海英的死讯后，有韩媒报导张海英6日即因癌症过世。

F-iV成员有徐智元（서지원）、张海英（장해영）、金贤洙（김현수）、禹正泰（우정태）四人。2002年出道被归类为一代爱豆团体，出道即爆红，主打歌〈Girl〉与后续曲〈Ring〉均随即成为名曲，〈Girl〉副歌开头「Don’t tell me why」让人朗朗上口，〈Ring〉还被视为求婚经典歌曲传唱至今，两首歌均为金贤洙作曲。F-iV后续还有房时爀作曲的〈I'm Sorry〉，以及〈Shadow Dance〉、〈Merry Christmas〉等歌受到欢迎。



对华语圈听众来说〈Girl〉可能也不陌生，是罗志祥〈敢不敢〉原作，〈敢不敢〉推出时曾在韩国闹出抄袭风波。〈Merry Christmas〉则被改编成为〈最后一次〉由Energy演唱。



F-iV活动仅短短几年，2004年就因成员兵役而中断，2016年才因郑彩娟（时为DIA、I.O.I成员）推荐下演出演出复兴老歌为主旨的节目《柳喜烈的计画－Sugar Man》，重新掀起大众回忆。《Sugar Man》中张海英的演唱，还有四人合体画面遗憾成为绝响。YouTube上F-iV相关影音都涌入悼念留言。



