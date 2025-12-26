【图】IVE化身超萌耶诞女郎，安兪真仙气白纱展现女神气场！「2025 SBS歌谣大战」红毯造型惊艳全场
【图】IVE化身超萌耶诞女郎，安兪真仙气白纱展现女神气场！「2025 SBS歌谣大战」红毯造型惊艳全场

明星   2025年12月26日   星期五16:18   Sani  

（封面图源：TVDaily）

女团IVE於 25 日下午，现身於仁川迎仕柏度假村Ocean Tower 举行的「2025 SBS 歌谣大战」红毯活动。 配合圣诞节的欢乐气氛，成员们精心准备了可爱的红白造型，兼任典礼MC的成员安宥真则穿著一袭白色礼服长裙，瞬间成为焦点全场。

（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

当天的「2025 SBS 歌谣大战」由 DAY6 的 Young K、IVE 的安兪真以及 NCT DREAM 的渽民共同担纲主持。 出席演出的艺人阵容极为华丽，包括：NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜卤允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、泰容、BOYNEXTDOOR、RIIZE、 ZEROBASEONE （ZB1）、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS、BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、Kickflip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF 等。 众多顶尖歌手齐聚一堂，带来精彩绝伦的舞台表演。

张员瑛
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

安兪眞
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

Rei
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

秋天
（图源：TVDaily）

李瑞
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

Liz
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

