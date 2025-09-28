韩国人气女团EVERGLOW台北首场见面会<4EVERGLOW IN TAIPEI>11/1正式登台，9/29远大售票系统开卖

韩国K-POP女团EVERGLOW宣布将带著 正式登台，这也是她们首次以亚洲粉丝见面会巡回的形式来到台湾。成员们纷纷表达对这趟旅程的高度期待，表示已经准备好要与台湾的 FOR・EVER（官方粉丝名）共度难忘的秋日午后时光。活动将於 2025年11月1日（六）下午3点在台北CLAPPER STUDIO（三创生活园区5楼） 举行，门票将於 9月29日中午12点透过远大售票网站正式开卖。

自2019年出道以来，EVERGLOW以强烈的舞台魅力与独特的音乐风格迅速受到瞩目。从出道曲〈Bon Bon Chocolat〉到〈Adios〉、〈DUN DUN〉，再到近期的〈SLAY〉与〈ZOMBIE〉，每一次回归都展现出令人惊艳的能量与表演实力。2025年加入新经纪公司，由E・U、SIHYEON、ONDA、AISHA 四位成员持续展开活动，这次亚洲巡回粉丝见面会更将首度造访台北，成为全新旅程中最令人期待的篇章之一。



谈到即将首次访台，EVERGLOW成员们难掩兴奋之情表示：「能以见面会形式来到台北真的太令人期待了！我们一直都很喜欢台湾，这次终於能与 FOR・EVER面对面相见，感觉就像久违的约定终於实现，也想趁机品尝更多当地的美食。」她们也分享对台北的印象：「台北是我们一直很想造访的城市，无论是风景还是氛围，都让人觉得新鲜又充满魅力。尤其是台湾的夜市和各种道地小吃，都听说过非常多次，想要好好体验！」同时也补充：「我们本来就对奶茶爱不释手，这次绝对不想错过！」

最后，她们不忘向粉丝喊话：「希望这场见面会能成为台湾FOR・EVER们难以忘怀的一天。我们会以全新的心情，全力以赴地呈现舞台，一起度过幸福、分享心意的时光。非常感谢大家长久以来的等待，台北，Let’s go！」

除了见面会活动之外，EVERGLOW在活动当日也将举办4EVERGLOW特典会，内容包含1:1 自拍、1:6合照、一对一签名会等，让粉丝能与成员近距离互动。相关售票资讯将同步公布於主办单位RNR SQUARE TAIWAN官方社群平台。门票9月29日远大售票网站正式开卖，粉丝们务必锁定售票时间，把握与 EVERGLOW面对面相见的珍贵机会。



[ 活动资讯 ]

EVERGLOW ASIA FANMEETING TOUR : 4EVERGLOW IN TAIPEI

演出日期｜2025年11月1日 (六)

演出时间｜15:00

演出地点｜CLAPPER STUDIO

演出地址｜台北市中正区市民大道三段2号5楼（三创生活园区）

活动票价｜VIP：NT$4,380 | GA：NT$3,880 | 爱心席：NT$2,190（全区座席）

启售时间｜2025年9月29日 12:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站

售票连结｜https://reurl.cc/QaAXaO

主办单位｜RNR SQUARE TAIWAN、CHXTTA COMPANY







