TWICE子瑜惊喜跨国合作！合作美国歌手Corbyn Besson推出新歌〈Blink〉MV 电晕众人～

人气女团 TWICE 子瑜真的太美了～，和美国歌手Corbyn Besson（柯宾贝森）的新歌〈Blink〉MV大家都看了吗？

子瑜与Corbyn Besson共同合作的歌曲〈Blink〉已於9月26日下午1点正式发行。此前，美国知名乐团Why Don't We（天生一团）前成员Corbyn Besson曾透过官方YouTube与SNS频道预告这次与子瑜的合作，引起全球乐迷热烈关注。



▼新歌〈Blink〉MV：



〈Blink〉是一首以轻快且律动的旋律，诠释「与某人初次相遇时，彷佛整个世界都被对方填满」那一瞬间的浪漫情感的二重唱歌曲。子瑜与Corbyn Besson在节奏感十足的音乐上展现了绝佳音色融合，并於首尔街头拍摄的MV更增添了聆听与观赏的趣味。这首由两人合力完成的〈Blink〉，可在各大音源平台收听。

子瑜在去年9月透过首张迷你专辑《abouTZU》以个人身份出道，展现了作为独立歌手的实力。此次与全球音乐人合作，让人更加期待她未来的音乐发展。

▼子瑜在2024年9月6日推出的solo热门曲〈Run Away〉MV 已累积1990万观看次数：



TWICE则持续在国内外舞台活跃，展现「全球顶级女团」的影响力。她们第六次世界巡演《THIS IS FOR》以开放360度观众席的壮观规模举行，与全球粉丝们见面。此外，收录於Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》原声带的〈TAKEDOWN〉（由成员定延、志效、彩瑛演唱）以及TWICE迷你14辑中的《Strategy》也在美国Billboard Hot 100、英国Official Singles Chart Top 100等多个主要排行榜上取得亮眼成绩，不论团体还是个人都持续活跃中。

