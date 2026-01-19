【新一代演技dol】《偶像疯子》秀英掀追星共鸣 ，《Love Me》TWICE多贤大个女床战青梅竹马

「演技dol」一字源於韩国，用於形容唱而优则演的偶像（Idol）。近日少女时代秀英和TWICE多贤同时推出新作，前者凭《偶像疯子》获赞完美转型、后者则以《Love Me》被封为新一代「演技dol」，香港观众即可到Viu亲自见证她们的实力和魅力！

《偶像疯子》秀英演活追星女

浪漫爱情韩剧《偶像疯子》讲述顶尖刑事律师孟世娜（崔秀英 饰）是男子偶像团体「Gold Boys」主唱都来益（金宰永 饰）的疯狂粉丝，某天都来益被卷入谋杀案，她以专业律师身份为其辩护，由此展开一段悬疑浪漫史。



最新一集中，都来益发现孟世娜的粉丝身份后，有感自己受到欺骗，愤而解雇对方；心痛的孟世娜丢掉了所有偶像周边，但她仍坚持为都来益辩护，两人一同前往「钢琴森林」寻找线索，也在过程中敞开心扉，确认了彼此的心意。孟世娜发现崔在熙遗书与生前留言内容矛盾，更有新目击者出现⋯⋯



自《偶像疯子》播出后，秀英获不少剧迷大赞演技更上一层楼！她一方面完美表现了粉丝的追星心态，另一方面又演活稳重的精英律师，「一人分饰两角」的演绎为她带来了大量正评：「这个角色完全拥有两个人格」、「秀英演得很细腻」、「她完全就是追星女啊」、「被自己的偶像痛骂令人心痛」！想知道秀英还有甚么破格演出，就要留意《偶像疯子》了。



《Love Me》多贤喊戏惹人怜

治愈爱情韩剧《Love Me》讲述单身妇产科医生徐俊京（徐玄振 饰）遇上唯一能看穿她伪装坚强的男人朱道贤（张栗 饰），两人将如何在爱与被爱的过程中，重新找回家庭的温暖与自我成长呢？



本周《Love Me》剧情转入大直路，朱道贤前女友、即儿子丹尼尔的生母林润珠（孔成夏 饰）正式登场，并直接表达希望与道贤复合。她甚至前往徐俊京的医院宣战，使三人关系陷入紧张。道贤因自己复杂的情况让俊京感到孤单而充满愧疚，最终下定决心，鼓起勇气到珠宝店挑选订婚戒指，计划向俊京求婚⋯⋯



除了张栗和徐俊京的爱情主线，人气女团TWICE成员多贤和李施优的青梅竹马恋同样备受关注！剧中池慧温（多贤 饰）与徐俊瑞（李施优 饰）相识廿年，徐俊瑞充满浪漫却欠缺成熟，是一名彻头彻尾的恋爱脑，幸得好友池慧温相伴照顾。某次徐俊瑞为了前女友被打到鼻青面肿后，她忍不住心痛落泪：「你的人生就这样完了吗？为什么要跑去挨打？我因为痛苦才哭的，我喜欢你。」二人情不自激吻起来，最终还发生关系，让Once（TWICE粉丝名称）直呼：「多贤大个女喇」、「豆腐（多贤）演得很好」、「我也跟著心痛了」！



去年多贤已获观众大赞，更有不少网民看好她有力转型成为演员！谈到首次拍摄电视剧，多贤坦言非常紧张，所幸拍摄期间得到成员们的支持和鼓励，最后她也表示：「《Love Me》涵盖家庭、爱情、友情与恋人元素，有著任何人都能产生共鸣的情感，看到后面或许会忍不住掉眼泪，敬请大家好好期待。」

《Love Me》将於本周迎来大结局，香港观众可以透过Viu紧贴播出，同时一并收看《偶像疯子》，享受煲剧自由。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻