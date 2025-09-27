【综合速报】韩国国家级机房起火！384颗锂电池全毁，政府线上服务大规模中断、资料复原难度大

韩国「国家情报资源管理院」伺服器机房昨晚（26日）因锂电池爆炸起火，历时近10小时扑灭后今晨一度复燃。 事件造成384颗锂电池全毁、647项政府业务系统停摆，伺服器因长时间高温几乎报废，资料复原恐需耗费大量时间。

26日晚8时20分许，位於大田市儒城区的国家情报资源管理院5楼电算室发生锂电池爆炸。 当时为了保护电算系统，正在将伺服器与UPS（不断电系统）锂电池分离并搬往地下室，过程中一颗锂电池发生爆炸，火势随即蔓延。

消防单位出动约200名人员及64辆消防车，经9小时50分钟灭火，於27日早上6时30分初步扑灭，但8时40分又复燃，目前正集中进行排烟作业。



锂电池火灾通常源自「热失控」现象，当电池受损导致正负极直接接触，温度可在极短时间内飙升至摄氏千度。 一旦起火难以扑灭，即便看似熄灭仍可能复燃。 单靠二氧化碳或卤素等气体灭火器无法抑制热失控，只能大量洒水或浸水降温。 消防部门最初为避免资料受损而先用二氧化碳灭火器灭火、不敢洒水，使机房内温度一度高达160度; 当火势再次燃起时，最终决定改用水灭火。

消防人员也尝试将电池与电缆分离后再洒水，但因出现火花、存在爆炸风险而停止。 结果电池热失控持续，火势从电算室左侧堆放的192颗锂电池蔓延至右侧，共384颗全数烧毁，伺服器也因长时间高温几乎报废。



目前消防单位一边排出浓烟与高热，一边将内部电池组浸水后搬出。 由於火势尚未完全熄灭，资料复原预计需时甚久; 火灾也造成机房恒温恒湿设备故障，目前伺服器电源已全部切断。

本次火灾导致647项政府业务系统停摆，包含行政安全部、企划财政部等政府部门官网，以及邮局与「政府24」等线上民众服务。



爆炸锂电池由LG Energy Solution在2012至2013年供应给UPS制造商，今年6月例行检查时未发现异常。 业界认为，爆炸更可能与断电过程的操作问题有关，而非电池本身缺陷。 消防厅表示，待火灾现场清理完毕后，将会同国立科学搜查研究院与警方展开联合调查，以厘清起火原因。



