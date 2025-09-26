《暴君的厨师》润娥&李彩玟公开「最爱名场面」！将在本周末迎来第12集大结局

tvN 周末剧《暴君的厨师》正以超高话题度、收视率及全球 OTT 排行霸榜，掀起热烈讨论。主演润娥、李彩玟以及导演张太侑亲自选出剧中的「最爱名场面」，让观众重燃二刷三刷的冲动。

剧中，延志永（润娥 饰）因穿越时空来到暴君李献（李彩玟 饰）统治的过去，并成为待令熟手（宫中主厨），展开与暴君交锋的命运故事。她不仅敢对暴君直言不讳，还在与厨房同僚的对抗中展现霸气一面，让人感受到她的坚毅与魅力。当李献向她表白，请她成为自己的伴侣时，延志永第一次觉得，即使不能回到原本的世界，也许也无妨——她已经融入了这个时代。





润娥分享：「如果要选能展现延志永角色魅力的场景，我会挑与李献的初次见面、整顿厨房同僚的场景，还有听到李献表白后决定留下的那一刻。这些都是推动剧情和角色关系发展的重要片段。」



导演张太侑则选了第 1 集的序幕场景，称其最能体现「穿越生存浪漫喜剧」的核心概念。而在剧中不断出现的生存料理场面，他特别提到：「来自未来的法式主厨延志永，她的料理信念是剧集的灵魂，因为她总是用真心烹饪，这不仅征服了李献的味蕾，也让他彻底打开了心门。」

李彩玟则选择了第 11 集的一幕，并透露那是让李献成为「现在的样子」的关键时刻，也是他投入最多情感和能量的场景。由於李献一方面与延志永展开甜蜜的浪漫，另一方面也在追查母亲死亡的真相，让人更加好奇究竟是哪一幕引爆了暴君李献的情感。随著剧情走向最终章，观众好奇的情感高潮与命运走向即将揭晓。



在第10集中，延志永听到李献「成为我的伴侣吧」的告白后，第一次觉得即使不回到原本的世界也没关系。就在两人的感情逐渐升温的同时，为了政变而准备的际闩大君（崔贵华 饰）也已经整装待发，让剧情紧张感持续升高。究竟延志永与李献能否避开命运的漩涡，继续书写他们的爱情故事，观众会迎来Happy Ending还是Sad Ending呢？《暴君的厨师》第11集将於27日晚间9点10分播出，28日迎来第12集最终回，Netflix同步上线。。







