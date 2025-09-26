婚礼桌数大难题！金钟国办百人婚礼照样挨酸，李章宇筹千人宴更头痛，明星婚礼请客真是两难

明星婚礼宾客数到底该怎么抓，真的是门学问！歌手金钟国本月初选择超低调，仅邀请双方各50位、总共100名宾客，却被朋友抱怨没收到请帖；而即将在11月完婚的演员李章宇，情况完全相反，光是名单就上看千人，让他边准备边火大直呼「快被烦死」。两位男神一个因为「太少」被误会，一个因为「太多」被困扰，婚礼桌数的难题可说各有各的头痛。

金钟国本月初悄悄完婚，对象是圈外女友。消息曝光后立刻掀起热议，因为整场婚礼保密到家，甚至到结婚前18天，才通知多年好友刘在锡，并邀他担任主持人。他的婚礼相当低调，双方家族各自只邀请50人，加起来大约100位宾客。现场星光依旧闪耀，包括《Running Man》固定班底刘在锡、池锡辰、Haha、梁世灿、宋智孝，以及「龙年俱乐部」成员与朱宇宰等圈内好友到场。



日前金钟国透过自己的YouTube频道谈到婚礼心境。他直言：「因为我婚礼办得小，确实有人因为没被邀请而有点小失落。」但他也无奈表示：「如果当事人有些考量，只能小规模办婚礼，通常大家不是会理解吗？」甚至有人主动打电话祝贺，还说虽然不能参加，但想包红包心意到就好。金钟国则暖心回应「心意收下就够了」。



另一方面，预计11月将与女星赵慧媛步入婚姻的李章宇最近也在YouTube节目上透露筹备婚礼的烦恼。他坦言：「名单真的太可怕了，动辄上千人，光看就快被气死！」李章宇和赵慧媛因2019年合作KBS电视剧《我唯一的守护者》擦出爱火，恋爱长跑7年终於修成正果。



除了婚礼大小事，李章宇还自曝妈妈最近催他减肥：「她说能不能少10公斤，至少看起来更精神。」看来准新郎也在为婚礼努力调整状态。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻