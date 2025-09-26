从朝鲜时代穿越来的？《未知的首尔》「金泰伊」洪性园发表辱女言论：母鸡打鸣会让家里衰败

因在热门剧《未知的首尔》中饰演金融管理公社策略协调部资料分析师「金泰伊」 一角而受到关注的音乐剧演员洪性园，近日却因在音乐剧演出时脱口而出的 辱女言论卷入争议风暴。

事发在9月20日音乐剧《Burn the Witch》演出前互动环节，洪性园对观众喊话「有谁想让表演更嗨？」之后直接点名一位观众要扮演角色，还脱口说出：「有句俗谚是『母鸡打鸣会让家里衰败』（可理解为：牝鸡司晨，家道不兴），所以请你演母鸡。」此番发言立刻被质疑带有性别歧视意味，在网路上迅速引发批评。

《Burn the Witch》本身就是以中世纪猎巫为题材、强调女性主体性的作品，女性观众比例也偏高。 洪性园的「母鸡论」因此被认为极为不妥，网友狠批「与剧作精神完全背道而驰」。



风波持续延烧洪性园紧急透过IG发文致歉，坦承：「我在《Burn the Witch》9/20 的演出前说了不恰当的言辞，造成大家不适，真心感到抱歉。」他并强调会「严肃看待责任，未来更加谨言慎行，再次致歉。」



洪性园2019年透过音乐剧《王者之剑》出道，之后参演《奥兹》、《Clover》等多部舞台剧累积实力，近来因《未知的首尔》知名度大增，却没想到因舞台失言瞬间形象翻车。

