《暴君的廚師》潤娥&李彩玟公開「最愛名場面」！將在本週末迎來第12集大結局

tvN 週末劇《暴君的廚師》正以超高話題度、收視率及全球 OTT 排行霸榜，掀起熱烈討論。主演潤娥、李彩玟以及導演張太侑親自選出劇中的「最愛名場面」，讓觀眾重燃二刷三刷的衝動。

劇中，延志永（潤娥 飾）因穿越時空來到暴君李獻（李彩玟 飾）統治的過去，並成為待令熟手（宮中主廚），展開與暴君交鋒的命運故事。她不僅敢對暴君直言不諱，還在與廚房同僚的對抗中展現霸氣一面，讓人感受到她的堅毅與魅力。當李獻向她表白，請她成為自己的伴侶時，延志永第一次覺得，即使不能回到原本的世界，也許也無妨——她已經融入了這個時代。





潤娥分享：「如果要選能展現延志永角色魅力的場景，我會挑與李獻的初次見面、整頓廚房同僚的場景，還有聽到李獻表白後決定留下的那一刻。這些都是推動劇情和角色關係發展的重要片段。」



導演張太侑則選了第 1 集的序幕場景，稱其最能體現「穿越生存浪漫喜劇」的核心概念。而在劇中不斷出現的生存料理場面，他特別提到：「來自未來的法式主廚延志永，她的料理信念是劇集的靈魂，因為她總是用真心烹飪，這不僅征服了李獻的味蕾，也讓他徹底打開了心門。」

李彩玟則選擇了第 11 集的一幕，並透露那是讓李獻成為「現在的樣子」的關鍵時刻，也是他投入最多情感和能量的場景。由於李獻一方面與延志永展開甜蜜的浪漫，另一方面也在追查母親死亡的真相，讓人更加好奇究竟是哪一幕引爆了暴君李獻的情感。隨著劇情走向最終章，觀眾好奇的情感高潮與命運走向即將揭曉。



在第10集中，延志永聽到李獻「成為我的伴侶吧」的告白後，第一次覺得即使不回到原本的世界也沒關係。就在兩人的感情逐漸升溫的同時，為了政變而準備的際閂大君（崔貴華 飾）也已經整裝待發，讓劇情緊張感持續升高。究竟延志永與李獻能否避開命運的漩渦，繼續書寫他們的愛情故事，觀眾會迎來Happy Ending還是Sad Ending呢？《暴君的廚師》第11集將於27日晚間9點10分播出，28日迎來第12集最終回，Netflix同步上線。。







