韩剧奥斯卡来了！第16届「韩国电视剧大赏」看点十足：朴宝剑、朴炯植、柳演锡争视帝，惠利×郑秀彬、丁海寅×庭沼玟…「最佳萤幕CP」谁能夺冠？

第16届「韩国电视剧大赏」人气奖及本奖部门的投票已经落幕，外界对最后的得主充满关注。

「2025韩国电视剧节」（Korea Drama Festival， 以下简称KDF）主办方「韩国电视剧节组织委员会」於日前宣布透过粉丝互动应用程式「Celeb Champ」以及K-POP粉丝平台「My 1 Pick」进行的「本赏」与「人气奖」投票已经正式结束。



今年的「韩国电视剧大赏」共分为两大类：人气奖与本奖。 人气奖设有「Hot Star奖（男/女）」、「人气情侣奖」、「多才艺人奖」、「全球明星奖」、「最佳OST奖」等六个奖项; 本赏则包含「作品奖」、「新人奖（男/女）」、「优秀演技奖（男/女）」、「最优秀演技奖（男/女）」共七个奖项，评选依据则以Flexon提供的原始数据为基准。



今年「Hot Star奖」竞争激烈，直到最后一刻仍难以预测。 男演员类别中，去年得主边佑锡依旧展现强势表现，李浚赫、黄寅烨、朴珍荣、秋泳愚则紧追在后。 女演员类别方面，《善意的竞争》的郑秀彬、《牵牛和仙女》的赵怡贤、《Good Boy》的金所炫，以及金惠奫、曹宝儿则掀起了一场「善意的竞争」。

「人气情侣奖」候补则包括多对观众热议的萤幕情侣：李惠利&郑秀彬（《善意的竞争》）、柳演锡&蔡秀彬（《现在拨打的电话》）、秋泳愚&赵怡贤（《牵牛和仙女》）、丁海寅&庭沼玟（《妈妈朋友的儿子》）、李浚赫&韩志旼（《我的完美秘书》）， 粉丝投票热烈。



「优秀演技奖」男演员候补阵容实力与人气兼具，包括朴志训（《弱美男英雄 Class 2》）、朴珍荣（《魔女》、《未知的首尔》）、郑准元（《机智住院医生生活》）、李浚荣（《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小时健身房俱乐部》）、崔宇植（《我们的浪漫电影》）、李贤旭（《鲨鱼：风暴》、《元敬》）。



女演员候补则有李惠利（《善意的竞争》）、金所炫（《Good Boy》）、高胤祯（高允贞《机智住院医生生活》）、韩智恩（《问问星星吧》、《流氓读书会》）、金知妍（《鬼宫》）、车珠英（《元敬》）。 多位演员皆有亮眼作品，让奖杯最终落谁家备受瞩目。



「最优秀演技奖」同样看点十足。 男演员方面，朴宝剑（《苦尽柑来遇见你》、《Good Boy》）、陆星材（《鬼宫》）、朴炯植（《宝 物岛》、《十二使者》）、柳演锡（《现在拨打的电话》）、姜河那（《鱿鱼游戏2&3》、《你的味道》）、安在旭（《 拜托老鹰5兄弟！》）等各世代代表性演员皆入围。



女演员方面，李知恩（IU，作品《苦尽柑来遇见你》）暂领先，朴宝英（《未知的首尔》）、李世荣（《爱过之后来临的》、《加州汽车旅馆》）、蔡秀彬（《现在拨打的电话》）、韩志旼（《比天堂还美丽》、《我的完美秘书》）、 林知衍（《玉氏夫人传》）则紧追在后，最后结果难以预测。



第16届「韩国电视剧大赏」将於10月11日下午5点（韩国当地时间）在庆尚南道晋州市的庆南文化艺术会馆举行。 典礼将以过去一年间在韩国播出的92部电视剧作品与相关人士为对象，作为年度成果总结，也是庆祝K-Drama发展的重要舞台。 所有最终得奖者将在当天正式揭晓。

