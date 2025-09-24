宇宙少女多荣solo〈body〉首夺一位！苞娜、EXY、延静一同安可ㅠㅠ 宣仪也Cha了

宇宙少女成员多荣，出道9年於本月solo出道，夺下首个一位的瞬间有宇宙少女队友陪伴，感动无数粉丝宇站。

多荣2016年以来以宇宙少女出道，曾组小分队CHOCOME，今年出道9年发行数位专辑《gonna love me, right?》，她从企划、作词作曲全程参与，远赴洛杉矶制作专辑、拍摄MV。主打歌〈body〉带来仲夏夜的热情，传达「比起语言，先接触的是感情和态度」，9日发行后总算在昨（23）日於SBS funE音放《THE SHOW》夺下solo出道以来首个一位。



多荣拿下一位一度哽咽说不出话，一边啜泣一边感谢大家，感谢STARSHIP娱乐高层让她尽情发挥，还有日以继夜努力让她做想做的事的多荣团队成员，以及舞者、工作人员，连和她一起Challenge的艺人她都感谢了，最后表示真的很想得到大家的喜爱，所以感谢大家的喜爱，承诺会成为更加努力的多荣。



正开始一位安可舞台时，EXY、延静和苞娜惊喜上台，和多荣一同热舞享受舞台，加上舞者，以及是MC也是STARSHIP师弟的CRAVITY刑准，一群人互动相当有爱，有宇少团魂又有团队爱、家族爱。多荣还一度把Rap交给宇少Rap担当EXY演唱呢！Ending EXY作势要吻她让她尖叫，下台前她蹦蹦跳跳喊：「真的很爱你们大家，真的很感谢。」多荣在宇少姐姐们面前还是忙内啊！



▼多荣夺一位前，就已找过延静、EXY与苞娜还有刑准Challenge，也难怪四人能和多荣整齐划一安可



▼一位庆功照



宇宙少女2016年出道，最初有12名成员，9名韩国成员（雪娥、苞娜、EXY、秀斌、Luda、多愿、恩熙、夏天、多荣）加上和中国乐华娱乐合作的3名中国籍成员（宣仪、程潇、美岐），稍晚才加入延静。2018年中国籍成员便专注在中国活动多年未回归，宇宙少女俨然成了10人团。2023年中国籍成员和宇宙少女合约到期自动终止，多愿、Luda和公司不续约但留在团体意愿强烈，成员们依旧视宇宙少女为10人团。



可惜的是，就算宇宙少女大部分成员续约了，公司还是没有安排宇宙少女回归，上一次回归已是2022年7月发行的特别单曲专辑《Sequence》（主打歌〈Last Sequence〉），据今超过3年未回归。去年雪娥solo以及今年多荣solo的活动，都让宇站激动不已「总算能再见她们的爱豆活动」，队友暖心的应援也让宇站涌起「宇宙少女能以10人体再回归」的希冀。



除了苞娜、EXY与延静，就连中国籍前成员宣仪也为恭喜多荣，在抖音上传〈body〉Challenge，多荣转发写：「我好想你。」并tag宣仪IG。宣仪的举动亦让宇站想起宇宙少女初期13人的时光，有人发现部分成员仍会跨海互动。



