热血韩剧《申社长Project》韩石圭联手两大新生代实力派：李蕊&裴贤成，三大人气角色一次回顾！

以《浪漫医生金师傅》闻名的韩石圭，这次在新剧《申社长Project》（申社长计划）中化身炸鸡店老板＆谈判专家：申社长！和他一同演出的两位年轻演员也都「成功转职」，你认得出他们演过的人气角色吗？

昨天播出的《申社长Project》第4集收视成绩大放异彩：尼尔森全国收视率7.7%，在所有频道中稳居同时段第一。此外，在 tvN 锁定的 2049 男女观众收视率中，亦在全频道中夺下冠军，申社长正式拉开了「火辣复仇」的序幕。



本剧讲述曾是传奇协商专家的申社长（韩石圭 饰）如今是一家炸鸡店的老板，身怀秘密的他游走在规则与法律之间，以独特方式解决案件、实践正义，成为化解纠纷的英雄，用智慧和勇气为弱者发声。



【主演人气角色、职业转换】

（1）韩石圭：拥有高超医术的金师傅-->炸鸡店老板：申社长（前谈判专家）



在《浪漫医生金师傅》中他是被誉为神之手的天才外科医师，新剧中的他化身为曾是传奇谈判专家、现职为炸鸡店老板，带著谜样秘密的申社长，他的行为跟协商能力总是令人无法预料，也是这部剧的一大看点！



此外，他在2024年心理惊栗韩剧《如此亲密的背叛者》中，也演活了顶尖犯罪心理分析师「张泰洙」一角，更凭藉这部作品夺得【2024 MBC演技大赏】的最高荣誉大赏奖项，不断地创造出新的「人生角色」，令人钦佩。



（2）裴贤成：总是努力微笑的阳光少年「姜海俊」-->新进法官（兼任炸鸡店店员）



裴贤成（裴贤圣）在2024年Viu原创韩剧《重组家庭》中饰演被养父捧在手心里长大、总是努力微笑著的阳光少年「姜海俊」，他努力练习篮球，只为获得所有人的喜爱，展现非常多细腻的演技。



这次他在《申社长》中变身新进法官「曹必立」，还被前辈派去申社长的炸鸡店工作学习，和预期落差极大的职位安排也令他非常崩溃。



（3）李蕊：全国民都认识的女孩素媛-->MZ世代外送员（协助炸鸡店营运）



童星出身的李蕊，让全国民都关注到她的作品就是电影《希望：为爱重生》，她演出以「赵斗淳事件」为主题的女孩「素媛」一角，深植人心。长大后的她更加出色，演技实力也不容小觑，剧中她饰演个性爽朗的MZ世代外送员「李施温」，并协助申社长的炸鸡店营运。





在《申社长Project》中，他们将以全新角色慢慢融合成一个拥有完美默契的团队，三人各司其职，因为不同的原因集结在这家炸鸡店中，却渐渐有了共同的目标而向前迈进，剧情中也出现许多反映现实的社会问题，引发观众强烈共鸣：「只要是韩石圭演的戏，就值得追！」、「韩石圭选得剧本通常都很不错，演技上也很能带动年轻的演员们」、「童星出身的李蕊，演技真的很棒」、「两位年轻演员都表现得很好耶」、「韩石圭从浪漫医生，变成谈判之神」、「剧情真的很吸引我，好想赶快看到下一集啊」。

好评韩剧《申社长Project》 逢星期一、二在Viu上架。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻