不舍《暴君的厨师》收官！「快闪店+限量周边+剧中美食自煮包」一次满足

由润和李彩玟主演的剧集《暴君的厨师》只剩最后两集，让人万分不舍！好消息是制作公司接连推出快闪店和超多款周边商品，还有还原剧中美食的快煮餐，让人在家也能回味剧集余韵！

《暴君的厨师》讲述现代法餐厨师延志永穿越到朝鲜时代，为了生存而为国王燕熙君制作料理的故事。 剧中一道道融合传统与现代、东方与西方的美食令人耳目一新，主演润娥和李彩玟的化学反应更获得一致好评，可惜只有短短12集，很多观众都在敲碗拍摄现代版续集XD



制作公司Studio Dragon也听到了观众呼声，宣布从10月2日至11日於汝矣岛现代百货开设快闪店，并通过WITHMUU提前公开了周边商品清单。 除了常见的海报、明信片、亚克力立体模型、贴纸、书签、线香等等，还有《望云录》挂饰钥匙圈、延志永「同款」大肠发圈和侧背包，让人剧情代入感十足。 无须预约可入场，现场购买后可参加抽奖活动，领取限定数量的演员照片卡。



除了快闪店周边，Studio Dragon还和群众募资平台Wadiz合作推出另一个特别系列，这次主打写实还原！





商品包括《望云录》手帐（包含15页复刻「燕熙君原版」的文字和图画）、书衣、挂饰、黑芝麻马卡龙造型压力球、螺钿小桌造型餐垫与杯垫，限量制作，完整留存《暴君的厨师》带来的感动！目前部份商品仍在设计收尾阶段，9月30日开始接受募资。







与此同时，Studio Dragon对剧中令人垂涎欲滴的料理也进行实体化，与食品公司合作推出6款食材自煮包，包括辣椒酱奶油拌饭（9900韩元）、舒肥牛排（31000韩元）、鞑靼生牛肉（25000韩元）、菠菜香蒜大酱意面（11000韩元）、 菠菜蛤蜊大酱汤（7200韩元）、豌豆浓汤（4000韩元），容量皆为2人份，平易近人的定价亦获得韩国网友好评，已在Coupang、Auction等多个线上商城上架。



